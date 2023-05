Misteri i 2 të zhdukurve në Sarandë, familjarët takojnë sërish Rrumbullakun, mbyllen në zyrë me të për 30 minuta (DETAJE)

Familjarët e Fatmir Sulovarit dhe Leonard Thodhorit, të zhdukur prej datës 6 Prill në Sarandë, kanë zhvilluar për herë të dytë një takim kreun e Policisë së Shtetit, Muhamet Rrumbullaku.

Për rreth 30 minuta të afërm të dy të zhdukurve kanë diskutuar me kryepolicin rreth hetimeve dhe kërkimeve që po zhvillohen për gjetjen e trupave të familjarëve të tyre. Gjatë bisedës, ashtu si në takimin e zhvilluar 2 javë më parë, Drejtori i Përgjithshëm i Policisë i ka garantuar atyre zbardhjen e ngjarjes.

Megjithatë, ende nuk ka të dhëna që mund të çojnë policinë në gjetjen e trupave të Fatmir Sulovarit dhe Leonard Thodhorit. Për këtë ngjarje të rëndë, deri tani policia ka arrestuar vetëm një 28 vjeçar, të identifikuar si Sofokli Baxheri, me dyshimet se ka dijeni për personat që mund të fshihen pas zhdukjes së dy personave.

I riu punonte si agjent në një agjensi imobiliare që merrej me shitje-blerjen dhe dhënien me qira të banesave të ndryshme. Ai akuzohet se u ka dhënë autorëve një vilë me qira në Nivizë, ku dhe dyshohet se janë mbajtur përkohësisht të zhdukurit. Brenda oborrit të vilës janë gjet dhe mjetet e përdorura në krim nga autorët.

Ç’dihet deri më tani për të zhdukurit?

Dyshimet kryesore janë se Koçolja dhe Sulovari janë vrarë e groposur në fshatin Vrinë. Thodhori ka shitur një tokë tek persona me precedentë penalë dhe pas kësaj mes tyre ka lindur mosmarrëveshje lidhur me pronësinë dhe pagesat.

Kështu që Thodhori rezulton të jetë thirrur në mirëbesim në qytetin e Sarandës për të kontaktuar me persona me të cilët ka kryer marrëveshjen por që nuk banojnë në qytet. Konflikti mendohet të ketë agravuar edhe më tej, ç’ka ka futur në funksion planin e rrëmbimit të tij.

Për këtë mund të jenë përdorur si karrem duke shfrytëzuar njohjen dhe mirëbesimin, persona që kanë arritur ta marrin pa forcë Thodhorin dhe shokun e tij Sulovari në automjetin “Mercedes-Benz” në orët e para të 7 prillit. Pasi janë futur në automjet, dy 46-vjeçarët mendohet se kanë rënë pre e planit të rrëmbyesve të cilët me pas i kanë çuar drejt fshatit Vrinë për t’i ekzekutuar e groposur. Tashmë policia është vënë në kërkim të trupave.

Kush janë dy personat e zhdukur?

1. Leonard Theodhori, 46 vjeç i njohur si “Koçole”. I dënuar disa here. I dyshuar si pjesëmarrës në Masakrën e Qafë-Gjashtës në vitin 1997 ku u vra oficeri i policisë Gjergj Mehmeti. Në vitin 2003 ka qenë prezent ne automjetin që drejtohej nga Andrea Gjini para se ky i fundit të vriste biznesmenin Jaho Bajo.

I arrestuar po atë vit për “moskallezim krimi” lidhur me një ngjarje tjetër të kryer nga Gjini. I arrestuar më pas per “vjedhje” e “mashtrim”. Përdorues i lëndëve narkotike dhe i dyshuar si i perfshirë në trafik lëndësh narkotike.

2. Fatmir Sulovari alias Fatmir Krasniqi, 46 vjeç. I dënuar më parë për “armëmbajtje pa leje” dhe “plagosja e lehtë me dashje”. I arrestuar ne prill 2022 ne Lushnje, pasi ne mjetin e tij “BMë" X5 u gjet nje sasi cannabis sativa e ndarë në doza gati për shitje.