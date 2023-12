Misteri/ Dy pistat që po hetohen për futjen e armës në burgun e Peqinit

Futja e armës brenda ambienteve të burgut të sigurisë së lartë në Peqin mbetet ende mister.

Paraprakisht, u dyshua se arma mund të ishte futur brenda institucionit me dron dhe se mund të ishte hedhur nga distanca. Gazetari Esido Barkaj raporton se tashmë hetuesit thonë se nëse do të ishte ky version, atëherë arma do të ishte e dëmtuar. Ndërkohë që një tjetër pistë që po hetohet, është ajo e futjes së armës nga burgu, për të cilën kanë dyshime, duke marrë parasysh etapat e kontrollit që duhen kaluar.

“Për armën, dyshimet janë se është hedhur nga disatnca e largët nga një dron. Por nëse arma do ishte hedhur nga distanca do ishte dëmtuar. Nëse do ishte futur nga burgu do kishte kaluar në disa etapa kontrolli.

Kjo ngelet për tu parë nëse ka të implikuar. Sa i takon dinamikës së ngjarjes, Mjacaj sapo mori vesh që do futej në 41 biss, ka nisur planin për vrasje duke menduar zsse nuk ka pasur më kohë në ditët në vijim”, tha gazetari Esido Barkaj në një intervistë me moderatoren Pranvera Borakaj.