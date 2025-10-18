Mister në Itali, trupi i shqiptarit gjendet i karbonizuar në makinë! Mjeti ra në përrua dhe shpërtheu, dyshime për krim
Trupi i një 45-vjeçari shqiptar u gjet i pajetë dhe pothuajse i karbonizuar brenda mjetit me të cilin udhëtonte kur doli nga rruga në rrethana dhe shkaqe ende të panjohura dhe që e kanë veshur skenën e ngjarjes me mister.
Punëtori shqiptar i një magazine, baba i tre fëmijëve, emri i të cilit ende nuk është publikuar, po kthehej nga puna në punishte drejt shtëpisë në fshat në Legoli të Pontederas, në Itali, ku jetonte bashkë me gruan deh fëmijët.
Por çuditërisht në një parking aty afër, para kthesës për rrugën e shtëpisë, mjeti u pa teksa ra në përrua, nxori tym dhe u përfshi nga zjarri i fuqishëm.
Për një natë, pasi zjarrfikësit zbuluan trupin e karbonizuar të një burri brenda një “Ford Fiesta” me ngjyrë të errët, të shkatërruar nga flakët dhe të shtyrë në një përrua në kodrat jashtë fshatit Legoli, mes bimësisë së dendur, tashmë ka edhe një identifikim nga të njohur dhe të afërm të viktimës.
Mëngjesin e sotëm, karabinierët thanë se viktima është një punëtor shqiptar, i pa skeduar, por do priten edhe analizat e ADN-së.
Përveç zjarrfikësve, karabinierët nga kompanitë San Miniato dhe Peccioli, si dhe njësia hetimore provinciale, gjithashtu iu përgjigjën vendit të ngjarje.
Inspektimi i sotëm përjashtoi mundësinë e vdekjes së dhunshme dhe dokumentet tani do t’i dërgohen Prokurorisë, por dyshimet qëndrojnë të forta pas dëshmive të mbledhura.
Prokurori që merret me çështjen është Dr. Fabio Pelosi.
Deri në mes të mëngjesit, disa të njohur të viktimës, emrat e të cilëve nuk janë bërë të ditur, mbërritën përgjatë rrugës që të çonte në Legoli, vendi i tragjedisë. 45-vjeçari shqiptar, banor në Pontedera, ishte baba i tre fëmijëve.
Ai u largua nga shtëpia mbrëmjen para se të gjendej i pajetë, pasi kishte punuar në një magazinë.
Ai duhej të nisej drejt Alta Valdera, ku familja ka një shtëpi në fshat. Kur gruaja e tij nuk e pa të kthehej, ajo u përpoq ta telefononte në telefon, i cili kishte heshtur.
Kjo shkaktoi pyetjet e para, ankthin dhe frikën se diçka serioze mund t’i kishte ndodhur babait të familjes. Ankth që u shndërrua në pikëllim dhe dëshpërim sot.
Hetimet janë duke u zhvilluar për viktimën, për të përcaktuar nëse ai kishte probleme financiare apo personale, ose nëse mund të ketë takuar dikë në atë parking të vogël në Legoli.
“Nuk jemi të sigurt”, thotë një i afërm që mbërriti në vendin e tragjedisë, “por gjithçka të çon tek ai. Ai lë pas tre fëmijë të vegjël. Është një dhimbje e madhe për të gjithë; doja të kuptoja se si ndodhën gjërat.”
Dëshmitarët ngrenë dyshime
Banorët vendas ngritën alarmin mbrëmjen tjetër kur shpërtheu zjarri në shkurre.
“Pamë tym dhe pastaj makinën. Askush fillimisht nuk e imagjinoi se kishte një burrë brenda”.
Fordi doli nga rruga provinciale dhe hyri në një rrugë rurale, aktualisht e njohur për gjuetarët e tartufit. Pas disa metrash, ka një vend parkimi, dhe prej andej makina përfundoi në përrua, duke rënë disa dhjetëra metra përpara se të përfshihej plotësisht nga flakët.
Një i ri u tha karabinierëve dhe zjarrfikësve se pa Ford Fiesta-n duke u kthyer mbrapsht në vend parkimin midis orës 5:30 dhe 6:00 pasdite.
Ai mendoi se shoferi po kthehej mbrapsht dhe pastaj po kthehej drejt rrugës provinciale. Në vend të kësaj, rreth orës 7:30 pasdite, banorët panë flakët dhe njoftuan zjarrfikësit.
Ka shumë dyshime, të paktën fillimisht, në lidhje me rrethanat e tragjedisë. Është e vështirë të besohet se Fiesta doli nga rruga për shkak të një aksidenti. Prandaj lindin pyetjet rreth shkakut të tragjedisë, informon media italiane.
Fillimisht, disa menduan se ishte një makinë që kishte marrë flakë, pasi kishte qenë e parkuar në parking për muaj të tërë.
“Ajo makinë u tërhoq disa muaj më parë”, konfirmoi një gjuetar tartufi, i cili erdhi në Legoli për të eksploruar pyllin dhe pastaj u kthye prapa.
Me të mësuar për vdekjen e babait, administrata komunale e Pontederës ndërmori hapa për të mbështetur familjen.
“Shprehim ngushëllimet tona më të thella familjes dhe të afërmve”, tha Këshilltarja e Çështjeve Sociale Carla Cocilova.