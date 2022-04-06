LEXO PA REKLAMA!

Mister mbi vdekjen e shoferit të drejtorit të Portit Durrës, plumbi në kokë i mori jetën

Lajmifundit / 6 Prill 2022, 21:04
Aktualitet

Mister mbi vdekjen e shoferit të drejtorit të Portit Durrës,

Plot mister është mbuluar vdekja e 38-vjeçarit Betim Kastrati, i cili u gjet i vrarë në makinën e punës, shumë larg banesës së tij.

Babai i dy fëmijëve, që jetonte në Kamzë, u gjet mbrëmë në rrethrrotullimin e Kolonjës, në rrugës Lushnjë-Fier.

News 24 raporton se se viktima u gjet i pajetë në mjetin tip Vovlo me targa AB 550 AI, ndërsa në kokë kishte një plagë të shkaktuar nga arma e zjarrit.

Klegët e tij janë shokuar nga ngjarja në fjalë, pasi ata nuk e besojnë që 38-vjeçari ka vrarë veten me armë zjarri.

Sipas tyre, ai nuk kishte shfaqur asnjë shenjë depresioni, ndërkohë policia pretendon këtë pistë.

Kastrati ishte shoferi personal i drejtorit të Portit të Durrësit, Pirro Vengu.

Mjeti në fjalë që përdorte viktima jashtë orarit të punës kishte ardhur në Portin e Durrësit nga një tjetër institucion shtetëror në Tiranë.

Viktima do të përcillet në orën 14:00 për në banesën e fundit.

