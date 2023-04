Miratohet “ilaçi që ndryshon jetën”, ndihmon në trajtimin e kancerit të prostatës dhe të gjirit

Shërbimi Shëndetësor Kombëtar në Angli ka miratuar përdorimin e një ilaçi nga i cili mund të përfitojnë qindra pacientë me kancer gjiri dhe kancer të prostatës.

Burrat me kancer të avancuar të prostatës dhe gratë me kancer të hershëm të gjirit HER2-negativ që janë në rrezik të lartë të rikthimit të sëmundjes do të jenë në gjendje të përdorin olaparib përmes NHS (Shërbimi Shëndetësor Kombëtar) në Angli.

Olaparib, i cili jepet si tabletë, është një lloj ilaçi i synuar i quajtur frenues Parp. Këto parandalojnë riparimin e qelizave kancerogjene.

Ilaçi synon kanceret me mutacione BRCA 1 ose BRCA 2 dhe funksionon duke ndaluar qelizat e kancerit të jenë në gjendje të riparojnë ADN-në e tyre, gjë që shkakton vdekjen e qelizave kancerogjene.

Provat klinike kanë treguar se olaparib, i njohur gjithashtu si Lynparza dhe i prodhuar nga firma farmaceutike AstraZeneca, mund të zgjasë jetën e pacientëve me kancer të avancuar të prostatës me ‘mesatarisht gjashtë muaj’, tha NHS England.

Vlerësohet se rreth 550 burra me kancer të avancuar të prostatës dhe 300 gra me kancer të hershëm të gjirit HER2-negativ do të kenë të drejtë për ilaçin e ri çdo vit në Angli.

“Olaparib mund të ketë një ndikim të madh te pacientët me një sërë llojesh kanceri, duke u dhënë njerëzve një shans më të mirë për të mbijetuar, ndërkohë që u ofron atyre me forma të avancuara të sëmundjes, muaj shtesë për të jetuar”, tha shefja ekzekutive e NHS Angli, Amanda Pritchard.

Ekspertët në Institutin e Kërkimit të Kancerit (ICR) e përshkruan vendimin si “ndryshues të jetës” dhe thonë se ilaçi u jep pacientëve një shans për të jetuar jetë më të gjatë dhe më të shëndetshme.

Johann De Bono, profesor në mjekësinë eksperimentale të kancerit në ICR, tha: Olaparib është një shembull i rëndësishëm se si të kuptuarit e gjenetikës themelore të pacientëve dhe gjenomikës së tumoreve të tyre, mund të përdoret për të hartuar ilaçe me precizion shumë të synuar.

Për pacientët me kancer të avancuar të prostatës dhe mutacione në BRCA1 ose BRCA2, këto rekomandime do të ndryshojnë jetën.