Frikë në mes të detit, shpëtohen 12 persona në Durrës dhe Velipojë

Policia Kufitare dhe ajo Detare iu shkojnë në ndihmë 12 shtetasve, që rrezikuan të mbyteshin në det ndërkohë që lundronin me 2 mjete lundruese skafe.





Njëri nga mjetet lundruese (me 8 pasagjerë, 3 prej tyre të mitur) pësoi defekt në mes të detit, në Vilun të Velipojë, ndërsa mjeti tjetër me 4 pasagjerë u përplas me gurët dhe rrezikoi të fundosej në vendin e quajtur “Bishti i Pallës” në Durrës.