Ministria e Shëndetësisë flet për gjendjen e ushtarakëve të lënduar nga tre rusët

Dy ushtaraket shqiptare qe moren lendime diten e sotme nga perballja me shtetasit ruse ne uzinen e armeve ne Gramsh jane ne gjendje te stabilizuar ne spital.

Lajmi eshte bere me dije nga ministria e Shendetesise.

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale informon se dy ushtarakët e lënduar në Uzinën e Gramshit janë në gjendje të stabilizuar në Pavionin e Toksikologjisë në Qendrën Spitalore Universitare “Nënë Tereza”.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Ekipet e specializuara të Toksikologjisë, Djegie-Plastikës dhe ORL kanë kryer konsultat dhe ekzaminimet e plota për dy ushtarakët e ekspozuar ndaj gazit irritues, të cilët po marrin trajtimin e nevojshëm mjekësor dhe janë në gjendje të qëndrueshme, pa probleme akute të helmimit.

Dy efektivat e ushtrise qe ruanin uzinen e armeve kane pare pranine e ushtarakeve ruse qe po fotografonin dhe mnjehere kane shkuar per te bere largimin e tyre por jane perballur me sulm me agjente kimike spray duke pesuar djegie ne fytyre.