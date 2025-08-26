Ministria e Mbrojtjes: Vihet nën kontroll zjarri në Bogovë të Skraparit, vijon monitorimi
Ministria e Mbrojtjes njofton se vatra e zjarrit në zonën e Bogovës, në Skrapar, është vënë plotësisht nën kontroll. Pas disa orësh pune intensive në terren, forcat operacionale kanë siguruar të gjithë perimetrin e jashtëm të zjarrit dhe kanë ndalur përhapjen e flakëve.
Mësohet se operacioni nisi në orët e para të mëngjesit, konkretisht në orën 05:30, dhe përfshiu një numër të madh forcash nga disa institucione.
Në terren kanë qenë të angazhuar:
* 30 efektivë të Forcave të Armatosura të Shqipërisë (FA 22)
* 7 mjete zjarrfikëse nga Skrapari, Berati dhe Poliçani
* 20 punonjës të bashkisë
* 5 punonjës të shërbimit pyjor
* 15 punonjës të shërbimeve të tjera mbështetëse
Falë koordinimit mes institucioneve dhe ndërhyrjes në kohë, u arrit të izolohej zjarri dhe të shmangej përhapja drejt zonave të banuara apo me rrezik të lartë.
Ndërkohë në vend janë evidentuar 11 vatra zjarri, 3 mbeten ende ative dhe një është në monitorim.