Ministria e Mbrojtjes: 7 vatra zjarri aktive në vend, problem situata në Dhivër të Finiqit për shkak të erës
Shtatë vatra zjarri vijojnë të jenë aktive në të gjithë vendin gjatë 24 orëve të fundit, nga 18 që u evidentuan, sipas bilancit të bërë publik nga Ministria e Mbrojtjes.
Situata më problematike është në fshatin Dhivër të Finiqit, ku vatra e zjarrit u mbajt nën monitorim gjatë natës, por sot era e fortë e ka përkeqësuar gjendjen. Në ndihmë të forcave në terren është nisur një helikopter i Forcës Ajrore.
Në fshatin Lofkënd të Mallakastrës, ndërhyrja nga ajri ka bërë të mundur izolimin e pjesës më të madhe të zjarrit, por ai vijon të jetë aktiv në pjesën jugore dhe veriperëndimore. Ditën e sotme puna për shuarjen e plotë po vazhdon me mbështetjen e 25 efektivëve të Forcave të Armatosura dhe strukturave të bashkisë.
Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile mbetet në gatishmëri të plotë për koordinimin e forcave dhe mbështetjen e çdo strukture me qëllim mbrojtjen e qytetarëve dhe pasurisë së përbashkët.