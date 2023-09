Ministria e Arsimit del me njoftimin zyrtar: Shtyhet afati për regjistrimin në shkolla

Shtyhet me 3 ditë regjistrimi për nxënësit e klasave të 10-ta. Ministria e Arsimit dhe Sportit bën me dije në njoftim se afati i fundit për regjistrmin në gjimnaze për vitin e ri shkollor 2023-2024 do të jetë dita e hënë, datë 4 shtator, ora 23:59. Afati i mëparshëm për regjistrimin në gjimnaz ishte data 1 shtator. Viti i ri shkollor do të nis me datë 11 shtator.

Njoftimi:

Shtyrje e afatit të regjistrimit, për vitin shkollor 2023-2024.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Të nderuar prindër dhe nxënës!

Procesi i regjistrimit të nxënësve për vitin shkollor 2023-2024 për klasën e parë, gjimnaz ose shkollë të mesme të orientuar do të shtyhet deri më datë 04.09.2023 ora 23:59.