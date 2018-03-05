LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Ministri kolumbian përgënjeshtron Ramën: Kush e dha informacionin për kokainën

Lajmifundit / 5 Mars 2018, 09:34
Aktualitet

Dalin në dritë detaje të reja në lidhje me 613 kilogramët e kokainës që u kapën pak ditë më parë në Portin e Durrësit.

Ndërkohë që Rama e quajti këtë operacion si sukses të autoriteteve shqiptare, mediat e huaja nuk kanë të njëjtin qëndrim.

Së fundi Ministri i Mbrojtjes i Kolumbisë, Luis Carlos Villegas teksa ka qenë duke folur gjatë vizitës në bazën e Forcave Speciale të Policisë Kombëtare, ka përmendur mes te tjerash operacionin e madh të finalizuar në Shqipëri, ku u kapën 613 kg kokainë e ardhur nga Kolumbia, raportojnë mediat vendase.

Ai theksoi se forcat e sigurisë kolumbiane vazhdojnë të përballen me forcë për fenomenet e ndryshme të krimit, veçanërisht grupeve të organizuara të armatosura si ELN, grupet e mbetura të FARC-ut dhe “Clan del Golfo”.

“Ushtria Kombëtare e Kolumbisë kishte raportuar për një operacion të përbashkët me agjencitë ndërkombëtare për kapjen e 613 kilogramë kokainë nga bandës kriminale “Gulf klan” të cilat u konfiskuan në portin e Durrësit, në Shqipëri, më 2 mars. Droga e sekuestruar ishte fshehur në dyshemenë e një kamioni që e la Kolumbinë në mes të janarit, i ngarkuar me banane, me një anije që do të ndalonte ne disa porte në Europë para se të arrinte në portin e Durrësit, ku edhe u shkarkua”.

Sipas tij, droga u “kap në sajë të informacionit në kohë të dhënë nga agjencitë pjesëmarrëse, e cila mundësoi planin e policisë shqiptare një operacion për të kontrolluar rrugën e kontejnerit, në pronësi të një kompanie shqiptare që nga koha e ardhjes së saj në portin e Durrësit, vendi ku policia ndërhyri në kontejnerin dhe gjeti drogen”.

Gjatë operacionit u kapën dy persona: shoferi i kamionit dhe një punonjës i kompanisë.

Po kështu, policia shqiptare ka lëshuar urdhër për arrestimin e pronarit të kompanisë dhe hapi kërkime me homologët e tyre në Europë për të përcaktuar identitetin e personave të tjerë që lidhen me këtë konfiskim, e cila do të jetë bllokimi me i madhe i ketij lloji droge.

Kokaina e sekuestruar i përkiste një strukturë të trafikut të drogës te lidhur me e armatosur të organizuar të njohur si “Clan del Golfo”, e cila ka kontakte në portet e ndryshme në Evropë.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion