Ministër më i ri i qeverisë “Rama3”, reagon Blendi Gonxhja: Sfidë dhe përgjegjësi!

Blendi Gonxhja ka reagua për herë të parë, pas vendimit të kryeministrit Edi Rama për ta caktuar në postin e superministrisë së re të Ekonomisë Kulturës dhe Inovacionit.

Përmes një postimi në rrjetet sociale, Gonxhja shprehet se detyra e re është një privilegj dhe shton se do të shërbejë me përulësi për qytetarët.

“Jam thellësisht i nderuar për vlerësimin e besimin e Kryeministrit Rama në këtë emërim kaq sfidues! Një privilegj që vjen me përgjegjësi të jashtëzakonshme e përkushtimin për të punuar me pasion e përulësi për të shërbyer me ide e zgjidhje për më shumë qytetarë e sektorë në vend”, shkruan Gonxhja.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Më herët, Blendi Gonxhja ka drejtuar Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor.