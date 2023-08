Mijëra shqiptarë me varka drejt Anglisë/ Zbulohet plani për të frenuar emigrantët, në brigjet e Mbretërisë së Bashkuar do të…

Priti Patel zbulon planin për të frenuar numrin e shqiptarëve në vendkalimet e emigrantëve.

Policia shqiptare mund të sillet në Mbretërinë e Bashkuar për të vëzhguar ardhjet e emigrantëve dhe për të përcjellë inteligjencën në një përpjekje për të trajtuar kalimet e Kanalit anglez.

Plani, pjesë e një marrëveshjeje të arritur midis Sekretares së Brendshme Priti Patel dhe qeverisë shqiptare, mund të shohë oficerët të çohen në bregun e Kentit për të qenë të pranishëm ndërsa emigrantët përpunohen dhe të ndihmojnë autoritetet e Mbretërisë së Bashkuar me informacion, tha Home Office.

Por ende nuk është konfirmuar se kur kjo mund të hyjë në fuqi.

Lëvizja vjen mes raporteve për një numër në rritje të njerëzve nga vendi i Evropës Juglindore që bëjnë udhëtimin nga Franca.

Zyrtarët qeveritarë besojnë se rreth 60% e emigrantëve që kalojnë çdo ditë tani janë shqiptarë, megjithëse shifrat luhaten, mëson agjencia e lajmeve PA.

Zonja Patel dhe Bledi Çuçi, ministri i Punëve të Brendshme të Shqipërisë, u zotuan gjithashtu të përshpejtojnë largimet e shqiptarëve pa të drejtë për të qenë në Mbretërinë e Bashkuar nga java e ardhshme kur diskutuan situatën të martën mbrëma.

Mësohet se kontrollet për emigrantët që mbërrijnë me varka, të cilët dyshohet se janë shqiptarë, do të kryhen me shpejtësi.

Reklamat në shqip në Facebook dhe Instagram u lancuan gjithashtu të mërkurën për t’i penguar njerëzit të bëjnë udhëtimin.

Fushata do të synojë ata në rajone specifike në Francën veriore dhe Belgjikë dhe “të cilët plotësojnë disa kritere, të tilla si largimi nga shtëpia”, tha Home Office.

Zyrtarët mendohet se janë ende duke rregulluar detajet më të imta të marrëveshjes, kështu që pak informacione të mëtejshme se si do të funksionojë janë aktualisht në dispozicion.

Sipas Zyrës së Brendshme, Shqipëria është një “vend i sigurt dhe i begatë” dhe shumë shtetas “po udhëtojnë nëpër vende të shumta për të bërë udhëtimin në MB” përpara se të bëjnë “kërkesa të rreme për azil kur të mbërrijnë”.

Më pak se 1000 shkelës shqiptarë janë dëbuar nga Britania e Madhe që nga nënshkrimi i marrëveshjes së largimeve vitin e kaluar.

Zonja Patel tha: “Një numri të madh shqiptarësh po i shiten gënjeshtra nga kontrabandistët e pamëshirshëm të njerëzve dhe bandat e egra të krimit të organizuar, duke i shtyrë ata të bëjnë udhëtime të pabesa me varka të dobëta për në MB.

“Ky abuzim i sistemit tonë të emigracionit dhe njerëzve që rrezikojnë jetën e tyre nuk mund të vazhdojë”.

“Falë niveleve tona të shkëlqyera të bashkëpunimit me Shqipërinë, ne do të shfrytëzojmë çdo mundësi për të përshpejtuar largimet e shqiptarëve pa të drejtë të jenë në MB”.

“Dua të falënderoj homologun tim Bledi Çuçi për punën që po bën ai dhe qeveria e tij, ne të dy jemi të palëkundur në angazhimin tonë për të ndalur këtë trend.

Zyra e Brendshme tha: “Qeveria shqiptare ka ofruar gjithashtu mbështetje të lartë të zbatimit të ligjit në Mbretërinë e Bashkuar për t’u siguruar autoriteteve të Mbretërisë së Bashkuar inteligjencë jetike dhe për të mbështetur përpunimin”.

Z. Çuçi tha: “Ne i dekurajojmë këto praktika të paligjshme dhe të rrezikshme”.

“Sekretarja e Brendshme dhe unë diskutuam gjithashtu zgjidhjet afatmesme për të ofruar mundësi më të mira për të rinjtë dhe mjetet e migrimit legal që u mundësojnë profesionistëve të aftë dhe aksesin e fuqisë punëtore në MB.