Mijëra besimtarë falin Namazin e Fiter Bajramit në sheshin Skëndërbej, kreu i KMSH-së: Frenoni braktisjen e vendit

Mijëra besimtarë myslimanë kanë falur sot Namazin e Fiter Bajramit ose siç njihet ndryshe Bajramit të Madh në sheshin Skënderbej.

Pas muajit të madhërueshëm të Ramazanit, besimtarët myslimanë shqiptarë ashtu si në gjithë botën falën Namazin në orët e para të së premtes ndërsa kanë shkëmbyer mesazhe paqeje mes njërit-tjetrit, duke uruar mbarësi dhe begati për të gjithë besimtarët shqiptarë.

Ceremonia, ashtu si çdo vit, u zhvillua me ilahi dhe fjalën e imamëve të pranishëm e më pas, besimtarët drejtohen për në shtëpitë e tyre, ku vijohet me pjesën tjetër të festimeve, ndër to, edhe vizitat në shtëpitë e të afërmve dhe njerëzve të dashur.

Kryetari i KMSH, Bujar Spahiu në mesazhin e tij para besimtarëve tha se ky muaj na ka bashkuar në bamirësi e solidaritet, në paqe e dashuri me njëri-tjetrin. Ai theksoi më tej se sfida fillon sot për çdonjërin prej nesh. “Të vijojmë jetën me virtytet që kemi fituar në këtë muaj të begatë. Ramazani na mëson që të bëhemi shërbëtorë të së mirës dhe së drejtës. Duhet të jetë virtyti themel i veprimtarisë sonë të përditshme”, u shpreh kreu i KMSH.

Por mesazhi i tij ishte dhe për shpopullimin, duke kërkuar që secili të luajë rolin e tij për të frenuar mpakjen e kombit.

“Motra dhe vëllezër, kujdesuni që Kombi jonë të rritet nëpërmjet virtytit! Secili nga ne e ka detyrë të kontribuojë për të frenuar plakjen e kombit. Po pakësohemi dita-ditës. Ne që kemi qenë një nga popujt me moshën më të re në Europë po plakemi me ritme shumë të shpejta. Pse duhet të zgjedhim rrugën më të lehtë, braktisjen e vendit, në vend të qëndrimit këtu dhe të forcimit të kombit tonë. Të lindim fëmijët këtu, t’i rrisim këtu në vendin tonë si qytetarë me virtyte dhe të dorës së parë në vend që t’i çojmë si qytetarë të dorës së dytë nëpër botë!

Familja është bërthama e çdo shoqërie. Ta forcojmë atë ashtu siç e kemi traditën tonë të shkëlqyer.

Vendin tonë e ka bekuar Zoti me gjithë të mirat, ta shohim si amanet që duhet ta mbajmë siç i takon amanetit të ruhet”, deklaroi Spahiu.