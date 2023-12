“M’i ka shpëtuar Zoti”, flet babai i 42-vjeçarit që iu bë atentati: Në makinë ishin dy djemtë

Të shtëna me armë zjarri u raportuan në zonën e Don Boskos në Tiranë, këtë të enjte. Makina e 42-vjeçari Rudolf Zefi me të cilën po lëvizte u qëllua me armë zjarri nga një person që lëvizte në këmbë.

Ndërkohë babai i 42-vjeçarit ka thënë se nuk kanë pasur asnjë problem.

“Nuk i kemi rënë askujt në qafë. Nuk e di përse na ka ardhur”, ka thënë ai.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Gjithashtu ai ka treguar se në automjet kanë qenë dy djemtë e tij, dhe jo vetëm 42-vjeçari siç edhe u raportuar fillimisht. Në makina janë evidentuar katër plumba në xham.

“Mi ka shpëtuar zoti”, ka thënë ndër të tjera ai.