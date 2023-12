“Meta po hetohet”/ Sekuestrimi ndaj Kryemadhit, Dumani: Është mjet për të gjetur prova

Kreui i SPAK, Altin Dumani ka zhvilluar një takim me informal me gazetarët. Ai nuk i ka shpëtuar disa pyetjeve me interes të këtyre të fundit.

Sa i përket sekuestrimit ndaj Monika Kryemadhit Dumani tha:

“Kontrollet tona janë instrument apo mekanizëm si mjet për të gjetur prova. Sa i takon Metës, është çështje ndaj të cilës po kryhen ende hetime dhe nuk kam një koment.”

“Më pyesni sa herë takohemi për këtë çështje. Kemi dhëne përgjigje”, shtoi kreu i SPAK.