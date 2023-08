Meta dekreton ligjin për mbështetjen dhe zhvillimin e startup-eve

Presidenti i Republikës, Ilir Meta ka dekretuar me shpallje Ligjin nr. 25/2022 “Për mbështetjen dhe zhvillimin e startup-eve”.

NJOFTIMI I PRESIDENCËS

Presidenti i Republikës, Sh.T.Z. Ilir Meta ka dekretuar me shpallje:

– Ligjin nr. 25/2022 “Për mbështetjen dhe zhvillimin e startup-eve”.

Ky ligj, nëse do të zbatohet drejtë, në mënyrë objektive dhe me paanshmëri nga institucionet përgjegjëse, do të jetë një mbështetje e mirë për të rinjtë për ngritjen e bizneseve të reja, duke krijuar lehtësira për hyrjen në treg, zhvillimin e burimeve njerëzore, lehtësimin dhe mbështetjen në aksesimin në burime financiare.