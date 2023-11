Mësuesja ndërron jetë në moshë të re në Dimal, prekin nxënësit: Shkolla pa ty do të jetë bosh!

Etleva Gjoni humbi jetën në moshë të re, në Dimal. E reja ishte mësuese e anglishtes në shkollën 9-vjeçare “Sali Gjuka”, ndërsa shkak për ngjarjen tragjike u bë infarkti.

Lajmi i trishtë ka pikëlluar kolegët dhe nxënësit e saj, të cilët i kanë dedikuar disa rreshta prekës në rrjete sociale.

“Presore si je? Nuk do te pyes per detyrat e shtepise apo te ngrihem ne mesim!

Dua te te them qe do jesh gjithmon mesuesja ime e preferuar dhe do kesh nje vend te vecant ne zemrat tona!

Shkolla do jet bosh pa ty, pa buzeqeshjen tende dhe shakatë e tua!”, shkruan një nxënës.

Po ashtu, lajmi tragjik është bërë i ditur edhe nga faqja zyrtare e shkollës ku e ndjera punonte.