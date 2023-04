"Mësuesit do marrin 100 mijë lekë"/ Ndryshon paga e pedagogëve dhe infermierëve, Rama nxjerr shifrat

Kryeministri Edi Rama pas mbledhjes së këshillit të ministrave ka ndarë lajmin e rritjes së çmimit të pagave të mësuesve të arsimit të mesëm dhe pedagogëve. Rama: Sa u takon specialsiteve, paga e tyre do të shkojë nga 59 mijë në 81 mijë lekë, apo tu them mësuesve në arsimin e mësem që do shkojë paga mbi 1 mln lekë, në arsimin bazë nga 74 ,ijë deri në 95 mijë.

Këto janë shifra bazë, pastaj vjetërsia e punës/ Po kshtu është koha tu bëj një rritje pedagogëce të universiteteve me 20 % duke iu dhënë diskrecion që ata të shkojën deri në 30 %.

Po kështu është kënqësi tju them sot infermierëve se do kapin një bazë prej 78 mijë lekësh dhe do shkojnë përtej 90 mijë lekësh. Kemi rritur ndejshëm pagat e FA, edhe paga për sistemin e sigurisë, zjarrfikësat, dhe sic e pata premtuar, për shkak të zajrreve, pagën do ta cojmë deri në 80 mijë lekë. E gjitha kjo do të behet me dy haopa, i pari do të behet tani me mësuesit, mjekët, infermierët. Kjo pasi parlamenti të kalojë projektigjin, dhe hapi i dytë do të jetë vitin e ardhshëm. Do të mberrjmë kryelartë 900 euro pagë mesatare.