Mes të arrestuarve dhe disa shqiptarë, shkatërrohet grupi kriminal në Itali

Tetë arrestime dhe 10 kilogramë kokainë të sekuestruar. Ky është bilanci i policinë italiane pas shkatërrimit të një organizatë komplekse kriminale të dedikuar për trafikun e drogës.

Furnizuesit kryesorë të heroinës dhe kokainës ishin vendosur midis Milanos, Padovës, Selvazzano Dentro dhe Vicenza. Trafikantët u ndanë në dy grupe, një shqiptar dhe një italian, që vepronin midis qytetit Santo dhe Selvazzano, të cilat ishin nën një drejtim të vetëm. Të dy grupet ishin në kontakt me një grup kriminal shqiptar që vepronte në Lombardi, e cila furnizonte sasi të mëdha droge nga Shqipëria.

Gjithashtu janë sekuestruar para të gatshme në vlerë rreth 30 mijë euro, me gjasë të ardhura nga veprimtaria e paligjshme. Mes tetë të arrestuarve ka tunizianë dhe shqiptarë që përdornin makina me bagazh të fshehur për të lënë lëndën narkotike. Në përfundim të hetimeve, elementët e mbledhur nga Prokuroria e Venecias bënë të mundur identifikimin e 30 personave mes tyre italianë, shqiptarë dhe tunizianë për krimet e bashkimit kriminal me qëllim trafikimin, ndalimin dhe tregtimin e drogës.