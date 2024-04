Merrte makina me qira në Greqi dhe i përdorte për trafik klandestinësh, dënohet në mungesë shqiptari

Një 28-vjeçar me origjinë shqiptare u dënua në mungesë nga Gjykata e Kundërvajtjes treanëtare e Volos pasi i përkiste një rrjeti trafiku emigrantësh, i cili mashtronte edhe kompanitë e makinave me qira në Skiathos.

Ai mori me qira tre makina nga tre kompani të ndryshme për të kaluar pushimet e tij në ishull dhe makinat u gjetën në kufi. Nga hetimet rezultoi se ato ishin përdorur për trafikun e emigrantëve dhe pronarët e tyre rrezikonin deri në zbardhjen e rastit.

28-vjeçari ishte personi kryesor si në marrjen me qira të mjeteve që transportonin emigrantët, ashtu edhe në itinerarin që do të ndjekin për të kaluar nga Turqia në Greqi. Ai u dënua në mungesë me 3 vjet pa lirim me kusht.