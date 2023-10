Merrnin para për ndërtimet pa leje, e pësojnë dy policët pas denoncimit në emisionin investigativ

Policia e Elbasanit ka reaguar pas transmetimit të një denoncimi në emisionin “Stop”, ku shtetasi Y.Gj akuzonte dy punonjës policie se kanë marrë ryshfet për të lejuar një ndërtim pa leje. Blutë e Elbasanit bëjnë me dije se është bërë pezullimi I dy punonjësve të policisë, inspektorëve S.N dhe G.C.

“Reagim i Drejtorisë Vendore të Policisë Elbasan Menjëherë pas transmetimit të pamjeve filmike në emisionin investigativ "Stop", nëpërmjet të cilave shtetasi Y. Gj. pretendon se punonjësit e Policisë kanë marrë ryshfet, për të lejuar një ndërtim pa leje, ju informojmë se: Drejtori i Drejtorisë Vendore të Policisë Elbasan, në zbatim të nenit 222 të rregullores së Policisë së Shtetit, ka pezulluar menjëherë nga detyra, deri në sqarimin e plotë të këtij rasti, 2 punonjësit e Policisë:



-inspektor S. N., me detyrë ndihmësspecialist i Policimit në Komunitet, në Stacionin e Policisë Belsh; -inspektor G. C., aktualisht me detyrë ndihmësspecialist (agjent krimesh) në Komisariatin e Policisë Cërrik. Ndërkohë, Drejtoria e Standardeve Profesionale në Policinë e Shtetit ka nisur hetim disiplinor, për sqarimin e rrethanave të rastit dhe të pretendimit të shtetasit Y. Gj, i cili për këtë ndërtim është proceduar penalisht nga ana e Policisë më datë 04.06.2021. Policia e Shtetit falënderon qytetarët dhe median që denoncojnë raste të tilla, si dhe i siguron ata se është e vendosur për të larguar nga radhët e saj, cilindo punonjës policie që abuzon me detyrën.”, njofton policia.