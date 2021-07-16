LEXO PA REKLAMA!

Vrau shqiptarin në mes të rrugës pas përplasjes me makinë, merret vendimi për të riun britanik

Lajmifundit / 16 Korrik 2021, 19:55
Aktualitet

Vrau shqiptarin në mes të rrugës pas përplasjes me

Një 27-vjeçar në Britani, i identifikuar si Tony Green, është dënuar me burgim të përjetshëm, pasi akuzohet për vrasjen e shqiptarit, Shkëlzen Taka.

Mediat e huaja raportojnë se 27 vjeçari ka vrarë viktimën gjatë një aksidenti rrugor.

Në pamjet e publikuara, duket autori, i cili kalon me makinë mbi trotuar, duke rrëzuar tabelën e sinjalistikës, e cila bie poshtë dhe vret Shkëlzen Takën.

Shoferi menjëherë pas aksidentit u largua nga vendngjarja, duke e lënë shqiptarin me plagë në mes të rrugës. Trupi i pajetë i viktimës u gjet nga kalimtarët në rrugë.

