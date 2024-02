Merr fund arratia për ish-anëtarin e bandës së Durrësit, arrestohet në Dubai Julian Meçaj

Julian Meçaj është arrestuar së fundmi në Dubai të Emirateve të Bashkuara Arabe.

Julian Meçe i cili është lënë i lirë pasi është marrë në pyetje në lidhje me ngjarjen ka qenë një nga të shoqëruarit në Polici për atentatin ndaj Prokurorit Arjan Ndoja.

Meçe dyshohet se mund të jetë një nga porositësit e ngjarjes, pasi autorët kanë qenë me pagesë, dhe dyshohet se janë nga veriu i vendit.

Prokuroria e Posaçme zbardhi atentatin pas mbërritjes nga Franca të komunikimeve në aplikacionin “SkyECC”, ku ishte përgatitur jo vetëm atentati ndaj prokurorit, por edhe disa vrasje të tjera.

Në atë kohë u arrestuan Genti Ndërjaku, Marsel Deçka, Endrit Sinani, Julian Pjetri dhe Bashkim Haxhija ndërsa në kërkim u shpall koka që organizoi gjithçka, Plarent Dervishaj, po ashtu i dyshuar se fshihet në Dubai, që drejtonte bandën me miq e familjarë dhe Ramazan Rraja, i arrestuar tashmë nga policia, citon report tv. Julian Meçaj dhe Plaurent Dervishaj i shpëtuan një atentati më 20 qershor 2019 në Durrës.

Për atentatit ndaj prokurorit Ndoja, Gjykata e Posaçme dënoi me burg përjetë Redjan Rrajën, si një nga ekzekutorët, ndërsa dënoi me 35 vjet burg Arjol Halilajn, në rolin e ndihmësit. Më 1 nëntor 2019, prokurori Ndoja ishte në automjet me Landi Muharremin apo njohur si Rrumi i Sukthit, dhe me Andi Malokun si shofer, i cili mbeti i vdekur.