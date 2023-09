Merr fund arratia 9 vjeçare! Arrestohet në Londër pengmarrësi shqiptar (EMRI)

Arrestohet pas 9 vitesh Roland Beqiraj, shqiptari i cili ishte në kërkim nga autoritetet shqiptare nën dyshimin se u përfshi në një peng marrje në vitin 2014.

"Top Channel" duke iu referuar dokumenteve gjyqësore, paraqitur në gjykatën e ekstradimeve në Londër, raporton se ndaj 30-vjeçarit kishte një urdhër arresti ndërkombëtar. Shqiptari është arrestuar nga skuadra ekstradimeve por nuk jepen të tjera detaje se çfarë statusi qëndrimi kishte në Angli.

Në fletë-arrestin e lëshuar nga drejtësia shqiptare thuhet se “Roland Beqiraj në datë 11/09/2014 në territorin shqiptarë i hoqi lirinë në mënyrë të padrejtë, kundra dëshirës së tij shtetasit tjetër shqiptarë Elton Visha”

Procesi ekstradimit ndaj tij do të vijojë në 02/10/2023 ora 10:00, ga ku gjykatësi DJ Griffiths, do të lexojë vendimin për këtë kërkesë ekstradimi nga shteti shqiptarë. Deri në këtë datë Roland Beqiraj do të qëndrojë i lirë me kusht pasi të afërmit kanë vendosur një garanci pasurore prej 5.000 sterlinash.

Atij i është marrë pasaporta shqiptare dhe çdo të hënë i duhet të paraqitet në stacionin policor në Colindale të Londrës.