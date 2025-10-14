LEXO PA REKLAMA!

Merr flakë në lëvizje makina në aksin Librazhd-Prrenjas, shpëton drejtuesi i automjetit

Lajmifundit / 14 Tetor 2025, 22:26
Automjeti, i cili sipas informacioneve paraprake funksiononte me benzinë dhe gaz, është përfshirë nga flakët në ecje dhe është djegur plotësisht brenda pak minutash.

Fatmirësisht, drejtuesi i automjetit ka arritur të dalë në kohë dhe ka shpëtuar pa lëndime. Bëhet fjalë për një emigrant i cili po kthehej në vendlindje për të vizituar familjen dhe prindërit.

Në vendngjarje kanë ndërhyrë me shpejtësi forcat zjarrfikëse të Bashkisë Librazhd, të cilët kanë arritur të lokalizojnë dhe shuajnë flakët në një kohë rekord, duke parandaluar përhapjen e mëtejshme të zjarrit dhe shmangien e ndonjë tragjedie të mundshme.

Shkaqet e shpërthimit të zjarrit mbeten ende të paqarta, por dyshohet se mund të jetë një defekt teknik në sistemin e gazit të automjetit. Grupi hetimor dhe shërbimet përkatëse janë në vendngjarje dhe po punojnë për të zbardhur rrethanat e plota të incidentit.

