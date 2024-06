Merr flakë makina në qytetin e Koplikut, nisin hetimet

Një makinë ka marrë flakë në dalje të qytetit të Koplikut.

“Rreth orës 15:20, në dalje të qytetit të “Koplikut”, dyshohet se për shkak të një shkëndije elektrike, ka marrë flakë dhe është djegur, automjeti me drejtues shtetasin A. C. Si pasojë, ka vetëm dëme materiale”, njofton policia.

Njoftimi:

Koplik/Informacion paraprak

Grupi hetimor vijon punën për të dokumentuar me prova ligjore shkakun e djegies.