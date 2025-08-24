LEXO PA REKLAMA!

Merr flakë gomisteria në Durrës! Devijohet trafiku, një pjesë e Shkozetit mbetet pa drita

Lajmifundit / 24 Gusht 2025, 17:07
Aktualitet
Merr flakë gomisteria në Durrës! Devijohet trafiku, një

Një zjarr i fuqishëm ra pasditen e sotme në një gomisteri në zonën e Shkozetit, në Durrës.

Shërbimet e zjarrfikësve u njoftuan shpejt dhe mbërritën në vendngjarje me katër automjete zjarrfikëse për të vënë nën kontroll flakët.

Për shkak të rrezikut nga përhapja e zjarrit, policia ka devijuar trafikun në segmentet e afërta rrugore, duke bllokuar përkohësisht lëvizjen e automjeteve. Një pjesë e Shkozetit u përball me mungesën e energjisë elektrike për të shmangur pasojat dhe më të rënda.

Falë ndërhyrjes së zjarrfikësve, flakët u vunë nën kontroll pa e lejuar zjarrin të përhapej në bizneset dhe banesat përreth. Fatmirësisht, nuk raportohet për persona të lënduar, por janë shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale.

Po vijon puna për të zbuluar shkakun e këtij zjarri./tch

