Çmenduri në Vlorë/ Përndjekje, vetëgjyqësi dhe mashtrim, disa të arrestuar

Lajmifundit / 12 Tetor 2025, 12:39
Çmenduri në Vlorë/ Përndjekje, vetëgjyqësi dhe

Specialistët për Hetimin e Krimeve në Komisariatin e Policisë Vlorë referuan materiale në Prokurori dhe shpallën në kërkim shtetasit A. H., 24 vjeç, banues në Vlorë, pasi dyshohet se ka përndjekur një 37-vjeçare, si dhe shtetasin D. S., 24 vjeç, banues në Vlorë, pasi dyshohet se ka tentuar të vjedhë një motor.


Po këta specialistë referuan materiale në Prokurori dhe proceduan penalisht për veprën penale “Vetëgjyqësia” shtetasin K. B., 39 vjeç, banuese në Vlorë, pasi në vendin e quajtur “Lungomare”, në lagjen “Uji i Ftohtë”, duke kryer vetëgjyqësi, ka penguar shtetasin E. K., 30 vjeç, të ndërtojë në një hapësirë toke, edhe pse ky i fundit është i pajisur me leje ndërtimi.

Specialistët për Hetimin e Krimeve në Stacionin e Policisë Livadhja referuan materiale në Prokurori dhe nisën procedimin penal për shtetasin B. A., 67 vjeç, banues në fshatin Vrion, pasi ndaj tij ka bërë kallëzim shtetasi H. N., 64 vjeç, se ky shtetas, nëpërmjet mashtrimit, i ka marrë një shumë parash dhe nuk ia ka kthyer ende.

