Mendohej se ishin lojtarët e Putinit, por po shpëtonin Ukrainën në fshehtësi, ja roli sekret i Bullgarisë në luftë

Pranverën e kaluar, ushtrisë ukrainase i mungonin dëshpërimisht karburantet dhe municionet e nevojshme për të luftuar rusët. Shpëtimi për Kievin erdhi nga vendi nga i cili pritej më pak, nga Bullgaria. Për shkak të ekuilibrit specifik të fuqisë në politikën bullgare dhe tendencave pro-ruse të një pjese të madhe të elitës së saj Sofja u përpoq të theksonte gjatë pushtimit se nuk po armatoste Ukrainën. Por siç shkruan dhe e përditshmja gjermane Welt e gjitha kjo ishte një perde tymi.

Falë intervistave ekskluzive me ministrin e Jashtëm ukrainas Dmytro Kuleb , si dhe me ish-kryeministrin bullgar Kirill Petkov dhe ministrin e tij të financave AsenVasilev, Welt ka përpiluar një pasqyrë se si Bullgaria përdori ndërmjetësit për të furnizuar Kievin me furnizime jetike me armë, municione dhe karburant në fillim të luftë.

Petkov, i cili ishte kryeministër kur shpërtheu lufta, iu desh të përballej me propagandë intensive pro-Kremlinit nga politikanët vendas, që përfshinte partnerët e tij të koalicionit socialistët bullgarë, pasardhës të Partisë së vjetër Komuniste. Madje iu desh të shkarkonte ministrin e mbrojtjes, i cili bëri deklarata që nuk duhej në lidhje me luftën në Ukrainë.

Në të njëjtën kohë, të paktën në sytë e publikut, Petkov u përpoq të nënvlerësonte çdo ide se Bullgaria, pavarësisht nga rezervat e saj të konsiderueshme të armëve të epokës sovjetike do të përpiqej të armatoste Ukrainën.

Duke pasur parasysh një situatë kaq delikate, qëndrimi zyrtar i Bullgarisë ndaj luftës ishte i ngjashëm me atë të Hungarisë së Viktor Orbanit. Por Petkov dhe Vasilev, të cilat tani janë politikanë të opozitës dhe shpresojnë të rimarrin pushtetin së shpejti, thyen heshtjen e tyre për shtrirjen e vërtetë të rolit të Bullgarisë në luftën në Ukrainë pranverën e kaluar.

Përkatësisht, zyrtarët e Petka-s shmangën çdo gjurmë të transaksioneve zyrtare mes tyre dhe qeverisë ukrainase dhe përdorën kompani ndërmjetëse si në Bullgari dhe jashtë vendit për dërgimin e armëve dhe municioneve.

Nëpërmjet Rumanisë, Bullgarisë dhe Polonisë ata hapën rrugë furnizimi që të çonin në Ukrainë, nga ajri dhe toka. Po aq delikate është edhe situata me karburantin i cili u dërgua nga Bullgaria në Ukrainë, ku përpunohej nga nafta bruto ruse në rafinerinë e Detit të Zi, e cila në atë kohë i përkiste kompanisë ruse Lukoil. Zyrtarë ukrainas bënë më dije se ata kishin informacion që Bullgaria kishte sasi të mëdha municionesh nëpër depo.

Po të mos kishin qenë këto municione rusët do të kishin pushtuar më shumë fshatra dhe qytete si dhe do të kishin vrarë dhunuar apo torturuar më shumë ukrainas.

Plani i së premtes

Më 25 shkurt, vetëm një ditë pas pushtimit të Ukrainës nga forcat ushtarake ruse, në një takim jozyrtar të Këshillit Evropian në Bruksel, ish-kryeministri bullgar KirillPetkov u theksoi liderëve të tjerë se Zelensky mund të ketë më pak se 48 orë jetë dhe se Këshilli duhet të marrë menjëherë vendime të vështira për sanksionet kundër Rusisë.

Komisioni Evropian përfundimisht i mbështeti këto lëvizje. Në të njëjtën kohë, ministri i Financave Vasilev mori pjesë në takimin e ministrave të financave të BE-së në Paris. Në një kohë kur të gjithë ishin ende të tronditur nga vendimi i Putinit për të nisur pushtimin Vasilev mbajti një fjalim ku iu referua përvojave të vendit të tij.

“Të njëjtën gjë bënë rusët edhe në Bullgari pas Luftës së Dytë Botërore. Ata vranë mijëra disidentë, profesorë dhe priftërinj”, tha Vasilev. Ai kërkoi gjithashtu miratimin urgjent të rezolutës kundrejt sanksioneve ndaj Rusisë. Dy ditë më vonë, Brukseli i zbatoi këto masa.

Në qarqet e BE-së edhe sot kjo njihet si ‘propozimi bullgar’.Më 19 prill, pak para vizitës së Petkovit në Kiev, ministri i Jashtëm ukrainas Kuleba udhëtoi për në Sofje, pasi filloi një fazë e re dhe e pasigurt e luftës. Ukrainasit i shtynë agresorët nga rajoni më i gjerë i Kievit dhe nga veriu, por pjesa më e madhe e armëve perëndimore nuk kishin mbërritur ende.

Luftimet ishin aq intensive, sa Ukrainës iu desh urgjentisht të plotësonte furnizimet e saj. Ata kishin nevojë veçanërisht për municion të prodhimit sovjetik.

Dhe pikërisht Bullgaria i është përgjigjur nevojave të Ukrainës duke dërguar aeroplanë mallrash të mbushur plot me armën nga aeroporti Rzeszóë i Polonisë.