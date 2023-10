"Çmendet moti", Sinoptikania Porja: Deri nga mesi i javës tjetër pritet…

Sioptikania Lajda Porja në një komunikim live për News24 foli për parashikimin e motit për ditët në vijim, si dhe për muajin nëntor.

Ajo u shpreh se dita e sotme do të mbyllet me temperatura të larta, ku madje do të arrihet vlera 30 gradë Celsius. Për s ai përket ditëve në vijim, Porja tha se do nuk priten reshje shiu deri në mesin e javës, ndërsa shtoi se muaji Tetor përafron me atë të Qershorit, referuar temperaturave dhe mungesën e reshjeve të shiut.

Në lidhje me parashikim për muajin Nëntor, sinoptikania tha se priten temperatura më të larta se mesatarja dhe se do të ketë më shumë ditë me diell sesa me shi.



“Dje dhe sot temperaturat kanë qenë të larta, deri në 30 gradë. Po ashtu prezentë kanë qenë dhe erërat e forta, e madje në det ka zgjatur probleme në trafikun detar. Rrebeshet shiut edhe pse do jenë në formë shtrëngatash do jenë kalimtare. Deri nga mesi i javës tjetër nuk do presim reshje. Nesër në mbrëmje futet një masë më e ftohtë, duke sjellë ulje temperaturash. Ka ulje drastike, nga 31 gradë C në 25 gradë C. Reshjet kanë qenë shumë pak të pranishme dhe në disa zona nuk janë plotësuar kuotat. Tetori ka qenë tipik si qershori.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Për sa i përket muajit të ardhshëm, parashikohet një Nëntor me temperatura më të larta. Reshjet e shiut do jenë të shpërndara në mënyrë jo homogjene. Parashikohet që ditët e Nëntorit të jenë më shumë me diell sesa me shi.”, tha Porja.