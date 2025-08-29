LEXO PA REKLAMA!

Menaxhimi i mbetjeve/ Shqipëria ndahet në 10 rajone, ja plani për çdo zonë

Lajmifundit / 29 Gusht 2025, 18:53
Menaxhimi i mbetjeve/ Shqipëria ndahet në 10 rajone, ja plani

Reforma për menaxhimin e integruar të mbetjeve parashikon ndarjen e vendit në 10 rajone.

Rajonet do të jenë Berati, Dibra, Korça, rajoni Durrës – Tiranë, rajoni Vlora veri, rajoni Gjirokastër – Vlora jug, Fier, Elbasan dhe Shkodër.

Sipas Agjencisë për Media dhe Informim (MIA), kjo ndarje bëhet si një mënyrë për menaxhimin më të mirë të burimeve njerëzore e financiare, zgjidhjen e problematikave të trashëguara dhe krijimin e një sistemi më efikas dhe bashkëkohor të menaxhimit të mbetjeve.

Përmes një videoje, MIA tregon planin për menaxhimin e mbetjeve dhe hapat që do të ndiqen në çdo rajon.

 

