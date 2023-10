Meloni pas takimeve me Kurtin e Vuçiçin: Të shohim si do të shkojë

Pas takimit me kryeministrin e Kosovës, Albin Kurti dhe presidentin e Serbisë, Aleksander Vuçiç, kryeministrja e Italisë, Giorgia Meloni, në një deklaratë për mediet ka thënë se Franca dhe Gjermania po mundohen që të bëjnë hapa përpara sa i përket dialogut.

Sipas saj sot iu kanë kërkuar edhe Kurtit dhe Vuçiçit që të ndërmarrin hapa lidhur me zbatimin e marrëveshjeve të arritura gjatë viteve të kaluara të gjatë muajve të kaluar.

“Pak më parë ne ishim të angazhuar në një tjetër le të themi një skenar tjetër kritik që është se mes Serbisë dhe Kosovës. Po mundohemi të gjejmë një zgjidhje në bazë të qartë të punës Itali, Francë, Gjermani nga Bashkimi Evropia. Po përpiqemi të bëjmë hapa përpara dhe u kemi kërkuar të dy liderëve të ndërmarrin hapa përpara në lidhje me zbatimin e dokumenteve dhe marrëveshjeve të hartuara së bashku në vitet e kaluara në muajt e kaluar, do të shohim se si do të shkojë gjatë ditës, shpresojmë të bëjmë disa hapa përpara”, ka thënë Meloni.