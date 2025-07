Megaprocesi për sulmin ndaj ish prokurorit Arjan Ndoja/ Dëshmon dhe biznesmeni Enver Shaba

Në procesin ndaj Plaurent Dervishaj dhe Julian Mecajn të cilët akuzohen për porositjen e sulmit ndaj Arjan Ndoja ka dëshmuar edhe biznesmeni durrsak Enver Shaba.

Ai ka treguar mardhenien me ish prokurorin Ndoja e ndërsa për sulmin me armë zjarri shprehet se e ka pare ne TV.

Prokurori: A keni njohje me arjan ndojën?

Enver Shaba: Në kohën kur ka qenë avokat, prej 20 vjetësh. S'mbaj mend sa herë e kam takuar por ka qenë një njeri që kam patur dhe kam respekt.

Prokurori: Je në dijeni për ndonjë problem me Arjan Ndojën?

Shaba: Ajo ngjarje që ka ndodhur, atë ditë që ka ndodhur kam qenë te i njëjti restorant me Arjanin dhe nja 2 shokë.

Arjani ka qenë prokuror, restoranti ka qenë Koral, në plazh. Kam ndejtur pak në restorant dhe jam larguar ka qenë pasdite. Në tavolinë ka qenë Arjani, Rrumi(smë ka lidh puna për emrin gjatë).

Nuk e di kush ka qenë në automjet me Arjanin. Ajo çfarë kam parë në televizor më shumë nuk di. E kam takuar më pas në restorantin tim në plazh Arjanin nuk kemi biseduar më për atë ngjarje.

Genci Malokun e njoh nga ngjarja jo personalisht. Dorjan Shaba është nipi im djali i vëllait. Nuk kam biseduar absolutisht asgjë për ngjarjen.

Avokat Ilia Ilia: Çfarë lidhje ke patur me Ndojën?

Unë jam biznesmen, e kam njohur si avokat, si këshilltar vetëm për punë biznesi. Plaurent Dervishaj: gjatë dëshmisë së Enver Shaba, tha kam respekt Arjan Ndoja? Po për Plaurent Dervishajn, ke pas respekt, ke respekt apo ka ndryshuar pas atentatit të Ndojes?

Gjykata nuk e pranon pyetjen.

Enver Shaba: kam respekt platonik për çdo njeri.

