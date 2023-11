Mega-operacioni në Genova/ 4 shqiptarë mes të arrestuarve të "Ndraghettas"

26 persona u arrestuan për trafik droge nga ushtarët e komandës provinciale të Guardia di Finanza të Imperia-s, të GICO-së të Njësisë së Policisë Ekonomiko-Financiare të Genovas dhe të Shërbimit Qendror të Hetimit për Krimin e Organizuar (SCICO) të Guardia di Finanza, me mbështetjen e Departamentit të Operacioneve Ajrore dhe Detare të Genovas. Hetuesit kanë zbatuar urdhrin për zbatimin e masës së sigurimit personal dhe real të dhënë nga gjyqtari për hetime paraprake në Gjykatën e Gjenovës, me kërkesë të Prokurorisë Publike - Drejtoria e Qarkut Antimafia dhe Antiterrorizmit, të cilës një prokuror publik i Zyrës së Prokurorit Publik të Imperia-s, ku hetimi filloi përpara se të transmetohej, për juridiksion, në gjyqësorin e Xhenovas.

Nga njëzet e gjashtë personat nën hetim (përfshirë një me kombësi kubaneze, dy me kombësi ekuadoriane, katër me kombësi shqiptare) 23 janë marrë masa paraprake me burg dhe 3 arrest shtëpie.



Shtatëmbëdhjetë nga të dyshuarit e arrestuar akuzohen si anëtarë të një organizate kriminale të drejtuar nga anëtarë të familjes De Marte - Gioffrè, me origjinë nga Seminara dhe të lidhur me grupet 'Ndrangheta' banues në Kalabri, por që vepron prej vitesh në zonën e Diano Marina, në provincën e Imperia që nga viti 2020 dhe synon blerjen, kultivimin, transportin, rishitjen dhe transferimin e kokainës, hashashit dhe marihuanës.

Organizata kishte banesa të ndryshme të anëtarëve të organizatës që përdoreshin për mbledhje operative të anëtarëve me qëllim marrjen e vendimeve në lidhje me furnizimin me narkotikë, për negociata me furnitorët dhe blerësit, për ruajtjen, paketimin dhe shitjen e lëndës narkotike për organizimin e udhëtimeve për blerje të lëndës narkotike, për kultivimin e bimëve marihuanë.

Gjithashtu, organizata përdorte kriptofona për komunikim ndërmjet anëtarëve, për dërgimin e parave dhe për grumbullimin e parcelave që përmbanin lëndën narkotike, të makinave të anëtarëve ose të marra me qira konkretisht për transportin e lëndës narkotike, që në disa raste ishte edhe i mbushur me armë zjarri (pistoletë) në autobusët që operojnë në linjën Reggio Calabria/Ventimiglia.

Aktivitetet hetimore të zhvilluara nga Njësia e Policisë Ekonomiko-Financiare Imperia, nëpërmjet shërbimeve të përndjekjes dhe vëzhgimit, të kryera edhe në Kalabri, si dhe nëpërmjet përgjimit të mbi 100 numrave të telefonit, si dhe bisedave mjedisore dhe telematike, kanë bërë të mundur. për të monitoruar vazhdimisht aktivitetet e kryera nga shoqata kriminale dhe për të konstatuar shtetin se i dyshuari Domenico Gioffrè, pavarësisht nga masa e arrestit shtëpiak, së bashku me Giovanni De Marte dhe anëtarë të tjerë të familjes De Marte, do të kishin arritur të jepnin jetën. për një aktivitet të lulëzuar të trafikut të drogës në provincën e Imperia-s, falë furnizimeve të drejtpërdrejta nga fusha e Gioia Tauro, duke përdorur kanale të privilegjuara ngjitur me 'Ndrangheta' .

Qendra operacionale dhe vendimmarrëse e shoqatës ndodhej në rezidencën e familjes De Marte në Diano Castello, ku, falë përdorimit të kamerave dhe bug-eve, u bë e mundur të identifikoheshin anëtarët e shoqatës, rolet e ndryshme të mbuluara. prej tyre, si dhe rindërtojnë fazat e ndryshme të trafikut të drogës që kryhet.

Nga hetimet do të ishte konstatuar se në rezidencën e Gioffrè - De Marte drejtuesit e shoqatës merrnin vendime në lidhje me sasinë e lëndëve narkotike për t'u blerë, ku organizoheshin me detaje udhëtimet drejt Kalabrisë për furnizim me drogë, ku gjendeshin kokaina, tregtarët. në dispozicion të shoqatës u pranuan dhe furnizoheshin dhe klientët e pashlyer ose tregtarët e pabesë u futën me forcë për t'u kërcënuar ose rrahur, thuhet në mediat italiane.

Organizata u karakterizua nga veprimi në mënyra që besohet se i atribuohen organizatave mafioze, përmes të cilave ajo pohoi kontrollin e saj mbi trafikun e drogës në zonën e Diano Marinës dhe komunat fqinje, duke imponuar monopolin e saj mbi trafikun e drogës përmes dhunës dhe kërcënimeve - ndonjëherë edhe me armë - si dhe duke evokuar emrin e familjes De Marte-Gioffrè (nga ana tjetër afër konteksteve të krimit të organizuar) për të detyruar blerësit të paguajnë për blerjet e narkotikëve.

Njëri nga të dyshuarit akuzohet për bashkëpunim të jashtëm në shoqatë, se ka lehtësuar arritjen e objektivave të saj, duke ndërmarrë veprime për marrjen e informacionit në lidhje me deklarimet e bëra nga një anëtar i shoqatës gjatë procedimit penal që ka lindur pas arrestimit të tij, duke kontaktuar drejtpërdrejt nënën e tij dhe më pas informimin e grupit kriminal për atë që është mësuar; të raportojë menjëherë në shoqatë arrestimin e një anëtari, disa orë pas ekzekutimit të tij, duke rekomanduar shmangien e komunikimit me ta; për të marrë informacione të dobishme se ku fshiheshin dy blerës, si dhe për të ndihmuar të dyshuarin Domenico Gioffrè në kërkimin e aktiviteteve të ligjshme për të ripërdorur paratë e përfituara nga aktiviteti i trafikut të drogës të shoqatës, duke propozuar menaxhimin e makinerive argëtuese (slot machines); duke shoqëruar Giovanni De Marte në një pikë shpërndarjeje droge në Diano Castello, pavarësisht se ai ishte subjekt i detyrimit për të banuar në Taggia.

Të dyshuarit akuzohen për 56 episode të blerjes, transferimit, transportit të sasive të kokainës dhe marihuanës, si dhe kultivimin e marijuanës. Gjithashtu, kontestohen edhe krimet e kryera ndaj disa blerësve të lëndëve narkotike për t'i detyruar të shlyejnë borxhet e grumbulluara me blerjet e kryera: plagosja, vjedhja e mjeteve të transportit, zhvatja (në formë të tentuar dhe konsumuar), kanosje, të gjitha të rënduara nga Metoda mafioze kur u përdor një armë dhe familja De marte - Gioffrè u përmend në lidhje me lidhjet e tyre me familjet 'Ndrangheta që banonin në Kalabri; posedimi i një arme.

Gjithashtu është vendosur sekuestro parandaluese ndaj 18 të dyshuarve në shumën totale prej 866.400 euro , produkte të veprimtarisë së paligjshme të kryer nga shoqata kriminale, lidhur me 128 marrëdhënie bankare, 18 automjete dhe 12 motoçikleta, 6 prona dhe 39 toka të ndodhura në Diano Marina. (IM), San Bartolomeo al Mare (IM), Cassano delle Murge (BA), Trapani, Marsala (TP) dhe Misiliscemi (TP).

Në të njëjtën kohë me masën e sigurimit të kujdestarisë personale dhe reale, të kryer edhe me ndihmën e Njësive të Policisë Ekonomiko-Financiare Varese, Reggio Emilia, Bari, Trapani dhe Grupit Gioia Tauro, Guardia di Finanza ka kryer kontrolle. deleguar nga Drejtoria e Distriktit Anti-Mafia dhe Anti-Terrorizmit të Xhenovas në Imperia, Diano Castello (IM), Diano Marina (IM), Diano Arentino (IM), Santo Stefano al Mare (IM), San Bartolomeo al Mare (IM) , Sanremo (IM), Taggia (IM), Riva Ligure (IM), Castelvecchio (IM), Chiusavecchia (IM), Cislago (VA), Montecchio Emilia (RE) dhe në provincën e Reggio Calabria. Prokuroria Publike në Gjykatën për të Mitur të Xhenovas ka proceduar kundër njërit prej të dyshuarve të arrestuar në lidhje me krimet e kryera kur ai ishte i mitur si pjesë e shoqatës së kontestuar kriminale.