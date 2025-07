Edhe partia MEGA shkëputet nga koalicioni i opozitës

Partia e Minoritetit grek për Ardhmërinë, MEGA, e drejtuar nga Kiço Kiçu del e vetme në zgjedhjet e 21 Qershorit. MEGA ka shpallur sot kandidatët për tre bashki. Mësohet se për Bashkinë Sarandë, Sic raporton DITA, MEGA do të kandidojë mjekun Niko Nuri, për Bashkinë Finiq inxhinierin Kristo Kiç, ndërsa për Bashkinë e Dropullit kandidon Vangjel Ngjelon. Bëhet me dije se Partia MEGA vijon me përzgjedhjen e kandidatëve për bashkitë e tjera.