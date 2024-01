Medvedev: Çdo lëvizje të Britanisë në Ukrainë, një deklaratë lufte kundër Rusisë

Ndihmësi i ngushtë i presidentit rus Vladimir Putin, Dmitry Medvedev, paralajmëroi sot se Moska do ta konsideronte çdo lëvizje të Britanisë për të vendosur një mision ushtarak në Ukrainë si një deklaratë lufte kundër Rusisë.

Medvedev iu referua vizitës së kryeministrit britanik Rishi Sunak në Kiev gjatë së cilës ai njoftoi një rritje të fondeve ushtarake për të ndihmuar Ukrainën të blejë drone të rinj ushtarakë.

“Shpresoj që armiqtë tanë të përjetshëm britanikët arrogantë të kuptojnë se vendosja e një misioni zyrtar ushtarak në Ukrainë do të jetë një shpallje lufte kundër vendit tonë”, shkroi Medvedev në Telegram.

Medvedev u pyet gjithashtu se si do të ndihej opinioni publik perëndimor nëse delegacioni i Sunak do të sulmohej me municione thërrmuese në qendër të Kievit, gjë që së fundmi u ndodhi civilëve rusë në qytetin e Belgorodit. Belgorod, i vendosur në Rusinë jugore pranë kufirit me Ukrainën, është goditur nga raketa dhe dron muajt e fundit.

Në incidentin e 30 dhjetorit të cilit iu referua Menvedev, të paktën 20 civilë u vranë, duke përfshirë dy fëmijë dhe 11 të plagosur, tha Rusia, duke e përshkruar atë si një sulm ukrainas “pa dallim”, që përdori municione thërrmuese.