Media e Ekudorit: Arbër Çekaj e ngarkonte vetë kokainën, me një vajzë me emrin Sara!

Rreth pesëmbëdhjetë vjet më parë, mafia ballkanike gjeti një 'degë' në Ekuador për operacionet e trafikut të kokainës nga Amerika e Jugut në Evropë.

Kjo organizatë kriminale kishte mbërritur në Kolumbi dhjetë vjet më parë, por lideri kriminal me bazë në vendin e kafesë, serbi Darko Sariç, nuk arriti atë që 'misionari' i dërguar në Ekuador arriti në një vit: u bë trafikanti më i madh i drogës në Ballkan.

Ky është shqiptari Arbër Çekaj, i cili në vitin 2008 kishte vetëm pak muaj kohë për të krijuar imazhin e një biznesmeni eksportues bananeje dhe për të arritur marrëveshje me ferma të ndryshme, legalisht, që t'i shisnin produktin dhe ta dërgonin në kontejnerë në kontinentin e vjetër.

Media ekuadoriane shkruan se për trafikantin më të madh i drogës në Ballkan, shqiptarin Arbër Çekaj. Në shkrim thuhet se i riu kishte mbërritur me një Hyundai Tucson ngjyrë gri, i shoqëruar nga një e re, Sara. Aty ishin edhe pronari i plantacionit të bananeve dhe përgjegjësi i kontrollit të cilësisë.

Për shtatë vite Çekaj ka operuar pa problem dhe as nuk është hetuar dhe as nuk figuron në ndonjë listë të dyshuarish. Midis frutave, evropiani fshihte pako me kokainë që, në popullsinë e tij, në atë kohë tashmë kishte një çmim për kilogram të paktën 65,000 dollarë.

Nuk dihet se sa alkaloid ka arritur të transportojë, por dihet se sa ka pasur qëllim të trafikonte në ngarkesën e fundit: 32 blloqe, të shpërndara në katër kuti bananesh. Me vlerat e referencës, llogaritet se ky mall i paligjshëm i kalonte 2 milionë dollarë.

Pse, nëse askush nuk e hetoi shqiptarin, ia ‘shkatërruan’ biznesin?

Ishte nga rastësia dhe kurioziteti i pastër i një stivori nga ferma e bananeve La Rosita, e vendosur në famullinë rurale Chobo, në kantonin Milagro, në Guayas. Gjykata regjistron me detaje se pak pas mesditës së 4 prillit 2015, shqiptari mbërriti në vendngjarje për të mbyllur blerjen e më shumë se një mijë kutive me banane, të cilat u ngarkuan në një kontejner në prani të tij.

Krimineli kishte mbërritur me një Hyundai Tucson ngjyrë gri, i shoqëruar nga një e re, Sara. Aty ishin edhe pronari i plantacionit të bananeve dhe përgjegjësi i kontrollit të cilësisë. Ata me sa duket nuk e vunë re kurrë kur Cekaj ??shkarkoi katër kartona nga vagoni i tij dhe u kërkoi portierëve që t'i vendosnin edhe ato në vagon, para se ta mbyllnin.

Kjo situatë në dukje e çuditshme do të kishte tërhequr vëmendjen e një punëtori tjetër, i cili donte të dinte se çfarë kishte në kuti dhe kështu ai e kapi njërën dhe e fshehu për ta kontrolluar më vonë. Më pas, rreth orës 14:00, kur ngarkesa ishte larguar, me kujdestarinë e shqiptarit, në drejtim të një porti detar në Guayaquil, stivodori hapi kartonin dhe zbuloi paketat e drogës.

Ai e raportoi situatën te punëdhënësi i tij dhe ai nga ana e tij në Polici. Kështu, në kryqëzimin e njohur si T de Yaguachi, drejtuesit të rimorkios iu kërkua të ndalonte.

Madje në faqe ka pasur një diskutim mes Cekajt dhe përgjegjësit për cilësinë e frutave, pasi ky i fundit dyshohet se kishte banane të pjekura, pa e ditur se çfarë ishte pjesa tjetër e përmbajtjes. Më pas mbërriti Policia dhe me sa duket krimineli ballkanik nuk ishte më aty dhe deri në mbylljen e këtij edicioni, afro tetë vjet më vonë, ai nuk ishte gjetur më.

Operativi i parë

Hera e parë që anëtarët e dyshuar të kësaj mafie u kapën në Ekuador ishte në vitin 2014, në të ashtuquajturin operacion Ballkanik. Me atë rast janë arrestuar dy shqiptarë dhe një kosovar.César Peña Morán, një prokuror i specializuar nga Guayas, ishte një nga agjentët e ngarkuar me çështjen në fazën e gjykimit.

Zyrtari sqaron se tashmë në këtë hetim u konstatua se ky grup ishte vendosur në vendin tonë dhe se ishte e vështirë të përcaktohej se sa anëtarë kishte dhe çfarë shtrirjeje reale kishte në territorin kombëtar, sepse ata kalojnë kufirin, nga Kolumbia. dhe Perunë, me hapa të paligjshëm.

Në raste të tjera, sidomos kur janë drejtues, zakonisht vijnë në vend me dokumente false, si shtetas të vendeve të tjera evropiane. Në disa raste të hetuara nga Peña, mësohet se ata shpesh pozojnë si grekë, pasi kanë karakteristika të ngjashme.

Diçka e veçantë në lidhje me këtë grup narko-kriminal është se zakonisht nuk negocion drejtpërdrejt me bandat lokale, por përdor ndërmjetës për ta bërë këtë në vend të tij, për të marrë dërgesat. Ndoshta për të parandaluar që të ndodhte ajo që i ndodhi Arbër Cekajt, i cili u kap nga afër.

Ata japin 'luksin' e tyre

Anëtarët e mafies ballkanike, në Ekuador, bëjnë një jetë luksoze dhe zakonisht planifikojnë takime në hotele, restorante apo palestra të njohura për t'u shoqëruar me njerëz të pasur dhe për të mos tërhequr vëmendjen, shton Peña.

Por, çfarë ndodh kur një negociatë dështon ose dikush tenton ta tradhtojë këtë mafioz? E fshijnë. Dhe në Guayas, ku baza e tij kryesore e operacioneve do të ishte në Ekuador, pesë qytetarë ballkanikë janë vrarë dhe një tjetër i mbijetoi një sulmi, midis 2017 dhe 2022. Mesatarisht, një sulm në vit.

Javët e fundit në Ekuador është përfolur sërish për mafian ballkanike, për dy arsye. E para është politike, pasi një raport do të përmendte se njerëz që janë ose kanë qenë pjesë e qeverisë aktuale kanë ose kanë mbajtur lidhje me këtë organizatë. Kjo është diçka hetimet e së cilës nuk kanë avancuar, pasi e vetmja gjë që ekziston për momentin është një raport i rrjedhur i një hetimi të mëparshëm. Nuk ka asnjë proces aktual.

Arsyeja e dytë u dha pas arrestimit, në Kolumbi, të trafikantit të drogës Ëilder Emilio Sánchez Farfán, me nofkën Gato Farfán, pasi gjatë bastisjeve në pronat e tij në vendin tonë, konkretisht në Samborondón, një shtetas shqiptar i identifikuar si Artur. i kapur.rapaj. Ai kishte në posedim 319 mijë dollarë, telefona satelitorë, pajisje GPS.

Ai u procedua për pasurim të paligjshëm, pavarësisht se mbrojtja e tij justifikonte se gjoja ishte biznesmen. Në një media lokale shqiptare u raportua se personi është anëtar i mafies ballkanike dhe do të ishte një nga emisarët që organizata ka dërguar në Ekuador.

Sa të tjerë si ai ka në vend? Nuk ka të dhëna për këtë, siç e kishte parashikuar prokurori Peña.

Kush është Arbër Çekaj?

Apeli i Gjykatës së Posaçme kundër korrupsionit ka lënë në fuqi dënimin me 14 vite burg për Arbër Çekajn, pronari i kontejnerit me banane e kapur me 613 kg kokainë në Portin e Durrësit. Arben Çekaj u dënua me 21 vite burg, por përfitoi ulje nga gjykimi i shkurtuar dhe do të vuajë 14 vite burg.

Çekaj është dënuar si pjesë e grupit kriminal të trafikut të kokainës pasi iu kap sasia prej 613 kg kokainë më 27 shkurt 2018 që e kishte fshehur në dyshemenë e konteinerit me banane. Në muajin gusht, ai tentoi së bashku me Fatmir Pjetrin që të arratiseshin nga burgu 313, por kjo tentativë e tij rezultoi e dështuar.

Çfarë është regjimi i posaçëm '41-bis'

Ligji për regjimin e posaçëm njohur si "41-bis" i përshtatur nga Italia ka hyrë në fuqi prej Janar 2019 por zbatimi i tij është vonuar për mungesë të SPAK që u ngrit vetëm në dhjetor 2019.

Regjimi "41-bis" është qëndrimi prej një periudhë deri në një vit në një dhomë të monitoruar me kamera 24 orë, pa takime pa kontakt me botën jashtë, pa të drejtë të televizorit në dhomë./Expreso