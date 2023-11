Media britanike vjen në Tiranë për kontrabandistin shqiptar, rrëfimi i të riut: Fitoj 50 mijë paund në vit

Mediat britanike i janë rikthyer sërish çështjes së klandestinë shqiptar dhe trafikimit të tyre përmes kanalit me gomone. Gazetarët e “Express” kanë mbërritur në Tiranë, ku kanë folur nga afër me një kontrabandist, i cili ka deklaruar se nga ky aktivitet përfiton 50 mijë paund në vit.

“Ky biznes nuk ka qenë kurrë më i mirë për ata që përfitojnë nga kalimet me anije të vogla”, ka deklaruar Dini, pseudonimi i kontrabandistit shqiptar. Ai pohoi se në ditët janë 200 – 500 emigrantë shqiptarë që e kontaktojnë atë për të rregulluar udhëtime të paligjshme në Britani.

Barazia kryesore, tha Dimi për Express britanik, është perceptimi se Britania është e pasur dhe shuma të mëdha mund të fitohen nga puna, veçanërisht për ata që dëshirojnë të punojnë në fermat e kanabisit. “Të gjithë njerëzit duan Anglinë sepse Anglia ka para,” tha ai. “Ata vijnë sepse duan të punojnë në shtëpitë e drogës [fermat e kanabisit] ose ngaqë kanë familjarë.”

“Unë kurrë nuk e kam numëruar numrin e personave që shkojnë në Angli, por është i lartë, ndoshta 6,000 vitin e kaluar,” shtoi ai. Gazeta britanike thotë se kontrabandisti shqiptar i shikon me skepticizëm shifrat e nxjerrë nga qeveria britanike, e cila thotë se numri i emigrantëve që kalojnë kanalin ka rënë.

“Ai nuk po sheh ndonjë rënie në numrin e njerëzve që rrezikojnë gjithçka për të udhëtuar në Britani”, shkruan gazeta. “Ndoshta diçka ka ndryshuar në strategjinë e Anglisë [në vitin 2022], kjo është arsyeja pse ata u kapën. Por ishte i njëjti numër [arritja në MB në 2023 si] në vitet e fundit.”, ka thënë shqiptari.

Duke përshkruar mënyrën në të cilën funksionon sipërmarrja e tij kriminale, Dini konfirmoi shumë nga gjetjet e një hetimi të mëparshëm të fshehtë të Express për kontrabandën, i cili zbuloi se operacionet po drejtoheshin nga Britania e Madhe dhe përdorte mediat sociale për të tregtuar shërbimet e tyre për shqiptarët që dëshironin të bënin udhëtimin e rrezikshëm.

“Unë kam dy role,” shpjegoi ai. “Unë marr paratë nga familjet e emigrantëve që kanë arritur në Britani dhe flas me klientët në mediat sociale që duan të shkojnë në Angli nga Shqipëria. Kam kontakte në Angli, të cilët janë miqtë e mi, dhe flas me kurdët në Francë të cilët organizojnë kalimet me anije.”