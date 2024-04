Media britanike shkrim për Aleks Vishën dhe Kozakun: Mbreti i Tik Tok drejton perandori droge në Angli

E famshmja britanike “Daily Express” në një artikull ekskluziv, ka investiguar për ndikimin e lartë të “fermerëve” të drogës, të cilët janë bërë të famshëm në Shqipëri dhe ndiqen nga një pjesë e madhe në rrjete sociale si TikTok apo Instagram, kuriozë për jetesën e tyre.

Në artikull ata kanë përfshirë dy prej këtyre influencuesve, vëllezërit Aleks dhe Dor Visha, të cilët sipas tyre kanë shtëpi bari në Mbretërinë e Bashkuar, dhe mburren për bimët që mbjellin dhe fitimin që marrin.

Express thotë se ata nuk e kanë problem të publikojnë fytyrën e tyre online dhe të thonë hapur se merren me një aktivitet jo të ligjshëm, dhe se zotërojnë një perandori droge. Pavarësisht kësaj shkruan media, ata udhëtojnë lirshëm në Britani, ndërsa Tik Tok dhe Instagram nuk ka marrë asnjë masë për ta mbyllur llogarinë e tij, por përkundrazi e lejojnë që të reklamojë biznesin e tij të drogës.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Pjesë e investigimit është bërë edhe Kozak Braçi, influenceri i njohur në Shqipëri, që sipas medias reklamon këtë lloj biznesi LIVE në llogarinë e tij në TikTok dhe Instagram, por edhe për u jep zë mënyrave se si të shkoni në Britani ilegalisht.

Një nga gazetarët e Express ka ardhur në Shqipëri për të realizuar një intervistë me Kozakun. Ky i fundit shprehet se shqiptarët shkojnë në MB dhe merren me biznesin e drogës për shkak se janë të papunë dhe nuk mbijetojnë dot në vendin e tyre.

Për shkak të famës së madhe që ka marrë, Kozaku tregon se fiton 25 000 paund në muaj, ndërsa thekson se nuk do që të flasë shumë për shtëpitë e barit, sepse më herët e kanë rrëmbyer dhe se nuk do probleme me trafikantët apo policinë.

Artikulli i plotë i Daily Express për Aleks Vishën

I ashtuquajturi ‘Mbreti shqiptar i TikTok’, Aleks Visha, pretendon hapur në rrjetet sociale se po drejton një perandori të drogës në Mbretërinë e Bashkuar, ka zbuluar një hetim i Express, ndërsa ka shprehur po ashtu hapur se e urren britanikë dhe plicinë britanike.

Një video, e siguruar nga Express, tregon Aleksin në një transmetim të drejtpërdrejtë në Instagram duke u mburrur për numrin e fermave të kanabisit që ai ka në Britani për ndjekësit e tij në internet nga kombi ballkanik.

“Nuk ma ha k***, ju q**** ropt e shpisë, se unë prodhoj 1200, 1500 ose 2300 bimë çdo dy muaj,” mburret ai me gjysëm milion ndjekësit e tij në Instagram dhe TikTok.

Në klipet e tjera që gjetëm, Aleks thërret vëllain e tij Dor për të festuar një ‘korrje’ të bimëve të kanabisit që dyshohet se ka ndodhur në Mbrertërinë e Bashkuar.

Në vitin 2022, Daily Mail publikoi foto nga një transmetim i drejtpërdrejtë në Instagram që Aleksi dyshohet se kishte regjistruar në një telefon celular kontrabandë në burgun Wandsworth, ku gazeta pretendonte se ai u tha shikuesve se “uren Britaninë dhe policinë e saj”.

Express zbulon se, pavarësisht mburrjes në internet për zotërimin e fermave të shumta të kanabisit, Aleks ka qenë në gjendje të vazhdojë të udhëtojë në Britani, duke i dokumentuar paturpësisht këto udhëtime në kanalet e tij të mediave sociale. Në fillim të këtij muaji ai ndau imazhe nga Leicester, Londër dhe Aeroporti Luton.

Instagram dhe TikTok refuzuan të komentojnë veprimet e Aleks Vishës dhe nuk kanë ndërmarrë asnjë veprim të dukshëm ndaj llogarive të tij që kur Express i ka kontaktuar.

Ne ndamë gjithashtu detajet që kishim zbuluar me Agjencinë Kombëtare të Krimit, e cila u përgjigj duke thënë se “ndjek dhe pengon grupet e krimit të organizuar që paraqesin rrezikun më të madh për sigurinë dhe ekonominë e Mbretërisë së Bashkuar”.

“Ne punojmë me partnerë në Mbretërinë e Bashkuar dhe në mbarë botën, përfshirë Shqipërinë, për të kuptuar kërcënimin, për të identifikuar të dyshuarit dhe rrjetet më të dëmshme dhe në fund të fundit për të mbrojtur publikun e Mbretërisë së Bashkuar nga krimi i rëndë dhe i organizuar”, shtoi një zëdhënës.

Home Office nuk komentoi në mënyrë specifike për vëllezërit Visha, por tha në një deklaratë të përgjithshme: “Autoritetet e Mbretërisë së Bashkuar dhe shqiptare kanë një partneritet të ngushtë pune dhe ne shfrytëzojmë çdo mundësi për të kapur kriminelët dhe për të përshpejtuar largimin e atyre që nuk kanë të drejtë ligjore. për të qenë në MB.”

Artikulli i plotë i Daily Express për Kozak Braçin

I famshmi më i njohur në Shqipëri, Kozak Braci, fitoi ndjekës të shumtë në mediat sociale duke mbështetur kriminalitetin në Mbretërinë e Bashkuar dhe duke promovuar mënyra për të udhëtuar ilegalisht në Britani, zbulon Express.

Braci, i cili ka mbi një milion fansa në TikTok dhe Instagram, u bënte rregullisht ndjekësve të tij në internet, turne nëpër fermat e kanabisit në Britani ndërsa audienca e tij rritej.

Në video, Braci diskuton gjerësisht se si punonjësit e drogës për bandat kriminale mund të fitojnë 5000 deri në 6000 paund në muaj. “Është bukur të qëndrosh në shtëpinë e kanabisit. Mund të jetoj atje pa problem”, u thotë ai shikuesve në një klip. Në një video tjetër, Braçi flet me një ekspert të kontrabandës me njerëz, i cili shpjegon se si emigrantët shqiptarë mund të përdorin një aeroport spanjoll për të udhëtuar ilegalisht drejt Britanisë, për detaje rreth fshehjes në një kamion. “Ju e dini se ka shumë vëllezër dhe motra në vështirësi. A mund të tregoni se si të shkoni atje pa u vënë re, pa u zbuluar? Si e bëjnë atë?” e pyet atë.

Express ka udhëtuar drejt Tiranës për të pyetur Kozak Bracin për përmbajtjen e tij në rrjetet sociale. Ne ia treguam videot e Braçit ish-oficerit të Policisë Metropolitane, Graham Wettone, i cili i përshkroi ato: “duke lavdëruar prodhimin e drogës në MB për njerëzit nga jashtë [Britania], duke joshur njerëzit të vinin dhe të bënin shumë para”.

“Nga këndvështrimi i policisë apo zbatimit të ligjit, ai thjesht ju tregon llojin e problemit që kemi”, shtoi ai.

Të rinj të shumtë shqiptarë kanë thënë për Express se ndikimi që Braci, i cili në Shqipëri njihet si ‘Mbreti i Instagramit ’, ka tek adoleshentët është masiv. Danila Buci, një studente 21-vjeçare nga Tirana, tha se kishte parë të rinj që kopjonin sjelljen e tij prej vitesh. “Motra ime është vetëm 16 vjeçe dhe po sheh njerëz [si Braci] që po bëjnë këto ‘gjëra mafioze’, duke droguar ose duke shpjeguar se si e kanë bërë këtë. Ky është lloji i ndikimit të tyre.”

Ne ndoqëm Braçin në një bllok banesash të epokës komuniste në Tiranë, ku ai jeton ende për ta pyetur se pse i kishte bërë këto video që promovonin një mënyrë jetese kriminale në Britani. Ai pretendoi se videot në fermat e kanabisit ishin të paplanifikuara dhe se ai kishte ndaluar së bëri këto lloj videosh.

“Në fillim pranova shumë kërkesa nga njerëz që donin të bashkoheshin me LIVE-et e mija. Si duhet ta di unë?” pyeti ai. Kozak, i cili gjithashtu pretendonte se fitonte 25,000 £ në muaj nga statusi i tij i famshëm në mediat sociale, këmbënguli se videot e tij në prodhimin e drogës në Mbretërinë e Bashkuar ishin “të papëlqyeshme” dhe se atij “nuk i pëlqenin ato”.

“Nuk mund të jesh 100 për qind i sigurt se këta persona ishin në Angli, ndoshta në SHBA,” shtoi ai.

Braçi pretendoi se nuk aprovonte një mënyrë jetese kriminale dhe sugjeroi se ata që kishin shkuar për të punuar në fermat britanike të drogës e bënin këtë “për shkak të një jete të mbushur me vështirësi”. “Ata shkojnë atje nga këtu me një sfond plot borxhe, probleme, madje edhe mungesë të gjërave elementare si ushqimi. Ata shkojnë atje në shtëpi me kanabis sepse kjo është e vetmja mundësi për disa,” tha ai.

Në fund të intervistës, Kozak u nervozua dhe kërkoi që të hiqnim diskutimet për fermat e kanabisit. “Njerëzit mund të thonë gjëra të tilla si ‘pse keni folur për fermën time, pse po më vëni në telashe’. Pasi më kanë rrëmbyer. Jam i shqetësuar, nuk dua telashe me policinë. Në atë kohë nuk isha i famshëm. Ishin ditët e para [të llogarisë sime në Instagram dhe] numri i audiencës LIVE ishte rreth 100”, tha ai.

Lektori i lartë i Universitetit të Essex-it, Dr. Alexandros K. Antoniou, një ekspert në ligjin e mediave sociale, tha se ishte “e habitshme” që Instagram jo vetëm që e kishte lënë Braçin të shpërndante këtë lloj përmbajtjeje, por i mundësoi atij të bëhej ylli më i madh në Shqipëri në platformën e tij.

Kur Express kontaktoi pronarëve të Instagramit Meta, kompania nuk dha asnjë shpjegim se pse i kishte mundësuar Braçit të bëhej kaq popullor. Ajo gjithashtu nuk mori asnjë veprim të dukshëm kundër llogarisë së tij.

Në një deklaratë të përgjithshme një zëdhënës i Meta tha: “Blerja, shitja apo kërkimi i drogës nuk lejohet në platformat tona; ekipet tona përdorin një përzierje teknologjie dhe rishikimi njerëzor për ta hequr këtë përmbajtje sa më shpejt të jetë e mundur dhe ne punojmë me policinë dhe organizatat rinore për t’u përmirësuar në zbulim.

“Ne kemi punuar gjithashtu me ekspertë të industrisë për të trajtuar çështjen e kontrabandës së njerëzve për disa vite dhe kur gjejmë përmbajtje që koordinon këtë aktivitet të paligjshëm, ne e heqim atë nga platformat tona.”

TikTok gjithashtu nuk e penalizoi Kozak duke deklaruar: “Ne vazhdojmë të mbajmë rreptësisht një qasje me tolerancë zero ndaj shfrytëzimit njerëzor dhe gjejmë në mënyrë proaktive mbi 95% të përmbajtjes që heqim për shkeljen e këtyre rregullave.”