Me zërin që i dridhej, djali i Nishanit i jep lamtumirën të atit, ja fjalët e fundit që tha

Lajmifundit / 2 Qershor 2022, 16:24
Aktualitet

Me zërin që i dridhej, djali i ish-presidentit Bujar Nishani ka mbajtur fjalimin e lamtumirës për babain e tij në varrezat e Sharrës.

"Të nderuar personalitete dhe miq të pranishëm u falënderoj për praninë tuaj na keni lehtësuar dhimbjen sado pak.

Im atë për tre gjëra nuk bënte kurrë kompromis: familjen, zotin dhe atdheun.

Familja jonë sot i jep lamtumirën busullës së saj drejtuese, kombi shqiptar i jep lamtumirën një shërbëtorit të përulur dhe Zotit i shtohet një ëngjëll në parajsës.

Lamtumirë baba!"- u shpreh Ersi Nishani.

Me keto fjale Ersi percolli babain e tij ne banesen e fundit.

