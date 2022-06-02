Me zërin që i dridhej, djali i Nishanit i jep lamtumirën të atit, ja fjalët e fundit që tha
Lajmifundit / 2 Qershor 2022, 16:24
Aktualitet
Me zërin që i dridhej, djali i ish-presidentit Bujar Nishani ka mbajtur fjalimin e lamtumirës për babain e tij në varrezat e Sharrës.
"Të nderuar personalitete dhe miq të pranishëm u falënderoj për praninë tuaj na keni lehtësuar dhimbjen sado pak.
Im atë për tre gjëra nuk bënte kurrë kompromis: familjen, zotin dhe atdheun.
Familja jonë sot i jep lamtumirën busullës së saj drejtuese, kombi shqiptar i jep lamtumirën një shërbëtorit të përulur dhe Zotit i shtohet një ëngjëll në parajsës.
Lamtumirë baba!"- u shpreh Ersi Nishani.
Me keto fjale Ersi percolli babain e tij ne banesen e fundit.