Me xhup dhe në pranverë, reshje dëborë fare pranë Tiranës

Reshjet e dëborës këtë zbritur fare pranë zonave të banuara në Tiranë. Një panoramë e rrallë kjo për kryeqytetin në një ditë prilli.

Ndërsa ne besojmë se dimri duket nuk është larguar ende, sinoptikanët thonë se kjo është një ditë tipike pranverore. “Jemi në një situatë tipike pranverore por duke qenë se në të paktën gjatë 20 viteve të fundit nuk i kemi përjetuar reshjet e dëborës pra kanë qenë të rralla dëbora në prill, për shkak të ndryshimeve klimatik ne na duket një gjë jo shumë normale, nëse pyesim prindërit tanë, do të thonë që pranvera këto tipare ka”,-tha sinoptikanja Lajda Porja. Sinoptikanët kanë parashikuar që pranvera të mbyllet e tillë deri në fund të saj.

“Është parashikuar që kjo pranverë, marsi prilli dhe maji të jetë një pranverë e ngjashme me ato të viteve 90, që ne e konsiderojmë shumë afër parametrave klimatikë, pavarësish se ne të paktën gjatë 15 apo 20 viteve të fundit kemi patur anomali”,- tha sinoptikanja Lajda Porja.

Pavarësisht një pranvere të freskët maji, do rezervojë disa ditë të ngrohta.

“Në maj do kemi shanse për plazh, futet java e parë me temperature 23 -24 do jetë mesi i majit, nga data 10-20 apo 25 që do ketë ditë me temperaturë të larta, nuk ka parashikime që maj të ketë ditë shumë të nxehta këto do I presim në qershor korrik ose gusht”,- tha sinoptikanja Lajda Porja.

Ndërkohë që moti i paqëndrueshëm do të na shoqërojë përgjatë kësaj jave, temperaturat në mëngjes do të jenë shpesh të ftohta aq sa sinoptikanët na sugjerojnë që të mos i heqim xhupat.