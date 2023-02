Me vetëm një krah dhe një këmbë, kush është hajduti i shumëkërkuar shqiptar, autor i 21 grabitjeve (Detajet)

Policia greke zhvilloi më 27 janar në Korinth dhe Atikë një operacion, ku u arrestuan katër anëtarë të bandës famëkeqe shqiptare të moshës 26 deri në 44 vjeç, të cilët akuzohen për formimin e organizatës kriminale, për vjedhje, pastrim i parave, veprës narkotike, dhunë ndaj punonjësve të drejtësisë.

Sipas mediave greke, mes të arrestuarve është transportuesi, Gentian Hinga, 44 vjeç nga Remasi i Divjakës, i cili pas vjedhjeve mblidhte grupin dhe sigurohej që të mos pikaseshin nga policia.

Ai akuzohet për të paktën 21 raste vjedhjesh, me organizatën kriminale që në vetëm 5 muaj veprim ka përfituar një përfitim financiar të paligjshëm prej të paktën 200 mijë euro.

Banditë shqiptarë e nisën aktivitetin e tyre kriminal në gushtin e vitit 2022 dhe grabitën në rajone të ndryshme të Greqisë si Arkadia, Korinthia, Argolis, Akaia, Aetoloakarnania, Fokida, Evrytania, Preveza, Arta, Trikala dhe Kardita.

Ata hynin në shtëpi duke thyer në mënyrë të përpunuar xhamat, dyert e ballkonit apo dyert e hyrjes kryesore dhe ‘zbulonin’ se kishin gjetur para dhe xhevahire me vlerë të madhe. Më pas, për të mos lëvizur kandidatët, kanë hipur në mjetin luksoz, i cili ka qenë me motor dhe kuaj fuqi të madhe, me targa evropiane (Itali) dhe kanë shpëtuar me plaçkën e tyre duke lëvizur me shpejtësi në autostradë.

Gentian Hinga me aftësi të kufizuara (një krah, një këmbë) kishte si ‘mbulesë’ perfekte problemin e lëvizjes së tij, gjë që e bëri atë të kalonte pa u vënë re si i dyshuar, duke transportuar mallrat e vjedhura, mjetet e vjedhjes dhe anëtarët e tjerë të organizatës kriminale drejt dhe nga potenciali i tyre.