Me valle popullore, PS dhe Edi Rama hap fushatën elektorale në Sheshin Skënderbej!

Partia Socialiste ka çelur këtë të shtunë fushatën zgjedhore për zgjedhjet e përgjithshme të 11 majit në Sheshin Skënderbej. Në qendër të sheshit janë vendosur 12 yje të rregulluara në formë rrethore, të cilat simbolizojnë 12 yjet e flamurit të Bashkimit Europian.

Çdo yll ka një kuptim të veçantë dhe do të shërbejë si pikë përfaqësimi për çdo qark, ku drejtuesit politikë dhe kandidatët për deputetë do të qëndrojnë pranë tyre.

Po ashtu, një tjetër yll është vendosur në qendër, ku do të mbajë fjalimin e tij Kryeministri Edi Rama. Përreth yjeve, janë vendosur 5,000 karrige për simpatizantët e Partisë Socialiste, të cilët mbajnë në dorë flamuj kombëtar dhe ata të BE-së.

Fushata do të nisë me fjalimet e drejtuesve politikë të qarqeve dhe performanca artistike që do të pasqyrojnë traditat dhe simbolikat e secilit qark të Shqipërisë.