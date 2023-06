"Më sulmuan për detyrën", zbardhet rrëfimi i prokurorit para hetuesve për tritolin në makinë

Shpërthimi me tritol në makinën e prokurorit Arjan Muça tronditi Tiranën mbrëmjen e së enjtes në zonën e Komunës së Parisit në Tiranë. Nga lënda plasëse vendosur në mjetin e prokurorit Arjan Muça, i cili ishte i parkuar në një qendër tregtare, fatmirësisht nuk pati të lënduar.

Ndërkohë që pas ngjarjes Policia e Tiranës ka marrë në pyetje prokurorin, familja e të cilit pas ngjarje është marrë në mbrojtje.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Ai ka thënë se mjetin “Benz” me targë AA102ET, , e ka në pronësi të tij dhe prej me shumë se 2 vitesh e parkon në katin e 2 të nëndheshëm në qendrën tregtare të komunës së Parisit. Prokurori 50 vjeçar ka thënë se nuk ka asnjë konflikt dhe se ky sulm lidhet vetëm me detyrën e tij si prokuror pranë Këshillit të lartë të Prokurorisë.

Nisur nga deklarimet e tij policia e ka referuar çështjen për shkak të detyres dhe po heton në ketë drejtim.

Arjan Muça është i komanduar në Këshillin e Lartë të Prokurorisë si inspektor. Ndërsa më herët ka qenë oficer tek ish Prokuroria e Krimeve të Rënda dhe ish prokuror në Gjirokastër. Ndërkohë bashkëshortja e tij, Gentiana Muça është gjyqtare në Apelin Administrativ, ndaj një dyshim është se shpërthimi mund të ketë qenë edhe ndaj saj.

Drejtori i Policisë së Tiranës, Rebani Jaupaj i tha gazetarëve se mjeti ka dëmtime në pjesën e përparme. Automjeti përdoret nga prokurori dhe aktualisht prej një periudhë dy vjeçare parkohet pranë kësaj qendre tregtare. “Janë marrë masa nga policia për dokumentimin e kësaj vepre penale.

Nuk ka të lënduar dhe dëmtime të mjeteve të tjera. Shpërthimi ka ndodhur në pjesën e parakolpit të makinës.

Nuk ka pasur asnjë person afër dhe grupi hetimor po merret me pamjet dhe veprimet hetimore”, tha Drejtori i Policisë së Tiranës, Rebani Jaupaj, citon top channel. Ndërkohë shërbimet e Policisë ushtruan kontrolle ne zonë si dhe u ngritën pika kontrolli në Tiranë, ndërkohë që hetimit pritet ta ndihmojnë pamjet e kamerave të sigurisë në garazhin e qendrës tregtare dhe rreth saj.