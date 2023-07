“Më të rrezikuarit nga temperaturat e larta”/ “New York Times”: Nxehtësia, ‘koronavirusi i ri’

“Temperaturat e nxehta kërcënojnë shëndetin e të moshuarve duke i kanë detyruar ata të qëndrojnë brenda, ndërsa qeveritë po përpiqen të marrin masa urgjente për t’i mbrojtur”, shkruan “New York Times” në një artikull të fundit.

75-vjeçarja Donata Grillo, e mbijetuar nga kanceri dhe probleme të rënda me shikimin, është përballur këtë javë më temperatura të larta, në gati 41 gradë Celsius në qytetin e saj të lindjes, Romë. Ajo nuk ka ajër të kondicionuar, madje as një frigorifer pune, në apartamentin e saj me dy dhoma gjumi në një kompleks banesash publike në periferi të qytetit. Vizita nga një punonjëse sociale ishte i vetmi kontakt që kishte pasur prej ditësh, pasi vapa e kishte detyruar të qëndronte brenda.

“Mos shko askund është shumë vapë dhe e rrezikshme për ty”, ishin këshillat e punonjëses sociale Carlotta Antonelli. Valët e njëpasnjëshme të të nxehtit kanë goditur Italinë si dhe pjesën tjetër të Evropës Jugore.

“ Për shumë të moshuar, vapa është bërë Covid-i i ri. Temperaturat e forta… janë këtu për të qëndruar në kontinent si një tjetër plagë pa dallim, duke përforcuar izolimin e shumë të moshuarve “, shkruan më tej “New York Times”.

Mediat e huaja shkruajnë se në Greqi, orari i hapjes dhe mbylljes së zonave arkeologjike të vendit është modifikuar. Ministria e Mbrojtjes Civile thekson se të gjitha agjencitë qeveritare janë “në një gjendje të gatishmërisë së shtuar për të përballuar pasojat e temperaturave të larta”.

Këshilla e autoriteteve është: “Qëndroni në shtëpi”. Në Francë verën e kaluar, kur valët e njëpasnjëshme të të nxehtit goditën vendin, më shumë se 2,800 francezë vdiqën , rreth 80% prej tyre mbi moshën 75 vjeç, sipas autoritetit francez të shëndetit publik.

Ndërsa në Itali, rreth 24% e popullsisë është mbi 65 vjeç, duke e bërë atë vendin më të vjetër në Evropë. Në fakt, mbi 4 milionë prej tyre jetojnë vetëm. Vitin e kaluar, Italia u ekspozua ndaj temperaturave ekstreme më shumë se shumica e vendeve të tjera evropiane, duke përballuar tre valë të mëdha të të nxehtit.

Vera më e nxehtë e Evropës në histori, në vitin 2003, la më shumë se 70,000 të vdekur, shkruan NYT. Ndërkohë pas vitit 2003, Italia u bë një nga vendet e para në Evropë që vendosi një plan kombëtar për të kufizuar efektet e të nxehtit ekstrem, bazuar në udhëzimet e Organizatës Botërore të Shëndetësisë.