Burj Khalifa në Dubai, e parë me sytë e shqiponjës

Të shtunën, aktivistët e “Freedom Conservation”, organizatë që lufton për mbrojtjen e shqiponjave me bisht të bardhë dhe që punon së bashku me “Sos” (Save our Species) dhe “Unesco”-n, kanë lidhur një videokamerë mbi shpinën shqiponjës Darshan.

Kjo e fundit ka fluturuar dhe xhiruar njëkohësisht nga maja e ndërtesës më të lartë në botë, rrokaqielli Burj Khalifa në Dubai.

Rezultati është një video që dhuron një perspektivë vërtet mbresëlënëse. Darshan, në të shkuarën ka fluturuar mbi Kullën Ejfel të Parisit dhe mbi St Paul’Cathedral të Londrës.