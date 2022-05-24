LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

'Më ofendonte, i kisha akumuluar të gjitha', kush është efektivi që vrau në komisariat kolegun e tij

Lajmifundit / 24 Maj 2022, 09:38
Aktualitet

'Më ofendonte, i kisha akumuluar të gjitha', kush

Një ngjarje e rëndë ndodhi dje ne policinë e shtetit ku një punonjës i saj, u vra brenda komisariatit numër 3 në Tiranë, duke u qëlluar 6 herë nga kolegu i tij, pas një sherri të çastit mes tyre.

Autori i kësaj ngjarje është efektivi Ludian Zaimi, i cili prej pak më shumë se një viti ishte në radhët e policisë së shtetit, ndërkohë që viktima Caush Saliasi, hynte në radhët e veteranëve, pasi kishte afro 30 vite nën uniformë. Së fundi Saliasi ishte në prag pensioni. (lexo edhe lajmin)

Dyshimet e para janë se arsyeja e acarimit të të riut ishte se viktima e bullizonte prej kohësh. Ai fillimisht e ka qëlluar tre herë, më pas ka hyrë në komisariat dhe e ka qëlluar edhe tre herë të tjera duke e lënë të plagosur rëndë.

Pavarësisht se ngjarja u zhvillua në sy të kolegëve të tjerë të komisariatit numër 3, asnjë prej tyre nuk arriti që të neutralizonte policin e ri në moshë, që të mos i merrte jetën Saliasit.

Ky i fundit u dërgua fillimisht drejt spitalit, po nuk mundi që ti mbijetojë plagëve të marra.

“Më ofendonte, i kisha akumuluar të gjitha”, raportohet të ketë thënë Zaimi, ndërkohë që ngjarja kërkon një reflektim urgjent për mënyrën e rekrutimit të efektivëve në radhët e policisë.

Po dje një tjetër ngjarje me protagonistë efektivë policie ndodhi në zonën e Kombinatit, ku një efektiv i FNSH qëlloi me armë zjarri në këmbë një qytetar. Pas shoqërimit punonjësi i policisë rezultoi që të ishte i dehur.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion