"Një kg flori me vete...", Nuredin Dumani zbardh vjedhjen e parë me Talo Çelën

Kanë dalë detaje të reja pas rrëfimit të Nuredin Dumanit para prokurorëve.

Ky i fundit, veç kallëzimit të miqve të tij por dhe atyre që e kishin paguar për të kryer disa “punë”, ka treguar edhe se kur i ka hyr për herë të parë “profesionit” të tij dhe cili është krimi që ka kryer.

Nuredin Dumani ka treguar se në “lojë” e ka futur Ilir Feçi të cilit i kishte shitur një pistoletë në vitin 2010-të, i cili u bë dhe “mblesi” për njohjen me Talo Çelën.

Më tej Dumani thekson se pas njohjes me Çelën bënë dhe grabitjen e parë në Elbasan, ku grabiten një shtëpi 3-katëshe.

Pjesë nga dëshmia:

“Grabitja e parë që kam bërë ka qenë tek një argjendari në Elbasan, në fund të vitit 2010 fillim 2011. Ka qenë 8.3 kg flori si dhe 30 ora ose diçka më shumë. Kam pas njohje me një Ilir Feçi, ky kishte lidhje me disa persona nga Elbasani që ishin të kësaj fushe.

Ilirin e kam njohur në 2010 nga një tregtar që shiste perde, unë në atë kohë isha më paterica. Emrat Gentian Sharra dhe Talo Çela i kam njohur fillimisht prej Ilirit. Ilirit në 2010 i kam shitur një pistoletë për të përfituar një shume prej 300 eurosh nga të cilat do fitoja 80 mijë lekë të vjetra.

Pistoletë jugosllave me sa mbaj mend Zastava. Organizator ka qenë Gentian Sharra dhe neve na mori Talo Çela. Ne pritem (unë dhe Ilir Feçi) këtë zotëri që kishte florinjtë e kam goditur unë i pari me levë hekuri, mbas qafe ose në kurriz të njëjtën gjë bëri dhe Iliri, mua me ra leva nga dora. Kam marrë një nga çantat.

U vonuam pak dhe me pas u larguam bashkë me Sharrën. Ngjarja ka ndodhur në parkim rreth orës 7:30 – 8:00. Ishte një parkim i hapur. Informacionin e kishte Gent Sharra. Kanë qenë 2 çanta një e kam marrë unë tjetrën e ka marr Ilir Feçi. Talo Çela po na priste tek makina me Gent Sharrën shoqërues, këto ishin për mbrojtje. Kishim një makine benz blu e errët, nuk jam i sigurt për ngjyrën, tipi 200-250.

Shkuam më pas tek shtëpia e Talo Çelës e cila ndodhet në Bradashesh, një shtëpi private 3 katëshe. Në shtëpi kam shkuar vetëm unë dhe Talo Çela. Iliri po na priste në rrugë me një makinë Rover me targa italiane. Çantat i lamë në katin e 3 të Talo Çelës dhe më pas u larguam. Eshtë shitur më pas në Korçë nga Iliri me gruan e vet e cila quhet Fije, në shumë 12 milion të vjetra një kg flori. Lekët mi dha Iliri mbas 10 ditësh, u takuam tek lagja” – ka rrëfyer Dumani.

Në dosje prokuroria thotë se në këtë vjedhje autorët e përfshirë janë Ilirian Feci (i proceduar veçmas), Gentian Sharra, Talo Çela dhe Nuredin Dumani.

Një tjetër grabitje ka qenë më pas ajo më 31 maj 2013 në fshatin Marikaj të Vorës në pikën e grumbullimit të mjeteve të dala jashtë përdorimit në pronësi të Gëzim Mamiut.

3 persona të maskuar dhe të armatosur i kanë vjedhur një personi që kishte shkuar si klient 7 000 euro dhe një aparat celular të markës samsung me dy karta që i kanë gjetur në xhep si dhe shumën prej 9 000 euro, 760 000 lek që i kanë marrë në bagazhin e mjetit.

“Grabitja e rradhës ishte po në Shijak dhe informacionin për personin e kishte shtetasi Dorjan Shkoza. Ngjarja ka ndodhur po në vitin 2013. Personi që kishte servisin ishte nga Shijaku dhe kishte një benz C Class, ngjyrë gri, i vitit 2005 dhe jepte lekë me fajde.

Dori e kishte informacionin se personi mbante lekë me vete në një çantë gri/valixhe. Emrin këtij personi nuk ia mbaj mend. Në këtë grabitje kam qenë unë Talo Çela, Agim Gjini i cili ishte topall nga Durrësi dhe personi me pseudonimin “………….”. Gimi ka qenë shofer me një Benz 2500 i vjedhur, ngjyrë blu, me targa të vjedhura.

Makinat e vjedhura në atë kohë i linim tek garazhi i Gim Gjinit. Kanë zbritur Talo Cela me ………….. dhe servisi ndodhej në aksin rrugor Maminas-Vorë, servis kamionash. Kemi shkuar aty dhe kemi parë se kishte shumë njerëz. Talo Çela kishte në dorë automatik, unë skisha gjë, ndërsa …………… kishte dhe ai kallashinkov.

Shkova tek makina e personit një C Class dhe thyeva xhamin e pasagjerit krahu i shoferit dhe kam kontrolluar makinën në brendësi. Kontrollova dhe bagazhin dhe aty gjeta rreth 18-20.000 Euro të cilat ishin të vendosura në gomën rezervë. Morëm lekët dhe ikëm. Kemi shkuar tek garazhi i Gim Gjinit dhe kemi ndarë lekët. Me sa mbaj mend kemi marrë rreth 4500 Euro” – thuhet në rrëfimin e Nuredin Dumanit. SPAK thotë se në grabitje morën pjesë Dorjan Shkoza (i vrarë aktualisht), Talo Çela dhe Agim Gjini.