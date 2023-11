Më në fund lajm i mirë për emigrantët shqiptarë në Gjermani

Drafti i rregullores parasheh shtyrjen e datës së referencës për leje pune dhe lehtësime në marrjen e lejes së qëndrimit. Sipas draftit të amandentit të ri të miratuar nga qeveria gjeramane të mërkurën nga rregullorja për ndryshimin e statusit nga refugjat në migrant pune do të përfitojnë edhe azilkërkues të refuzuar që kanë ardhur në Gjermani deri më 31.12. 2022.



Këtyre u jepet mundësia të dalin nga satusi i azilkërkuesit dhe të hyjnë në tregun e punës. Në variantin e mëparshëm të ligjit të miratuar nga qeveria gjermane qyshin vitin e kaluar akses në tregun e punës u jepej vetëm personave që kishin ardhur si refugjat para 31 gushtit 2018.

Drafti i rregullores parasheh shtyrjen e datës së referencës për leje pune dhe lehtësime në marrjen e lejes së qëndrimit.

Siç bëri të ditur të mërkurën në Berlin, zëdhënësi i qeverisë gjermane, Steffen Hebestreit, për t’u mundësuar sa më shumë refugjatëve punësim, është ulur edhe koha që duhet të ketë qenë në punë një refugjat për të marrë leje të rregulllt qendrimi, nga 18 në 12 muaj, si edhe numri i orëve të punës që nevojiten për të fituar këtë status: nga 36 në 20 orë në javë. Por parakusht për të marrë qendrim të rregullt është sigurimi i mjeteve të jetesës, mungesa e lidhjeve me organizatat ekstremiste dhe asnjë vepër penale. Për këta të fundit, qeveria gjermane miratoi javën e kaluar një rregullore për dëbime të shpejta.



Mijëra shqiptarë pritet të përfitojnë nga ky rregull

Zëdhënësi i qeverisë gjermane, Steffen Hebestreit, tha në konferencën e rregullt të shtypit se kjo bëhet për t’i ardhur në ndihmë ekonomisë gjermane, e cila vijon të jetë në kërkim të fuqisë punëtore, por edhe për të lehtësuar komunat gjermane që bartin barrën kryesore të azilkërkuesve, numri i të cilëve sa vjen e rritet



Sipas një përgjigje të qeverisë gjermane dhënë në gusht të këtij viti grupit parlamentar të AFD në Bundestag, deri në fund të vitit 2022 në Gjermani ishin regjistruar afro 248 000 persona me këtë status. Mbi dhjetë përqind e tyre vijnë nga vendet e Ballkanit Perëndimor. ku vendin e parë e zënë refugjatët nga Serbia me mbi 11 900, pasuar nga Shqipëria me 7 700 dhe Maqedonia e Veriut me mbi 7000. Numri i personave nga Kosova me Duldung në fund të vitit të kaluar mendohet të ketë qenë mbi 5 500. Këto vende konsiderohen në Gjermani si vende të sigurta, por azilërkuesit e ardhur prej tyre nuk dëbohen nga Gjermania për shkaqe humanitare.

Lehtësime të tjera, prej të cilave nuk përfitojnë shqiptarët



Qeveria gjermane miratoi edhe një tjetër lehtësim për azilkërkuesit: shkurtimi i kohës së pritjes për leje pune nga gjashtë (për prindër me fëmijë) dhe nëntë muaj (për persona që vijnë vetëm) në tre, restpektivisht gjashtë muaj, për persona që jetojnë në qendra pritjeje. Por prej kësaj nuk përfitojnë azilkërkuesit nga vendet e Ballkanit Perëndimor, pasi vendet e tyre konsiderohen si vende të treta të sigurta.

Organet zyrtare gjermane supozojnë se kush kërkon azill në Gjermani prej këtyre vendeve, abuzon me sistemet sociale të Gjermanisë. Përveç gjashtë vendeve të Ballkanit Perëndimor: Shqipëria, Kosova, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut, Bosnja-Hercegovina dhe Serbia, si vende të sigurta konsiderohen edhe Gana dhe Senegali. Në të ardhmen kësaj liste do t’i shtohen edhe Moldavia dhe Gjeorgjia.



Kur pritet të miratohet?

Amendamenti i ri i porsa miratuar nga qeveria e koalicionit të qendrës së majtë përbërë nga SPD, Të Gjelbrit dheLiberalët, është një rregullore shtesë brenda paketës së migracionit të miratuar në qershor nga paralmenti gjerman. Por politika e azilit është kompetencë e landeve, jo e federatës, prandaj nuk dihet ende nëse këto rregulla do të implementohen nga të 16 landet gjermane. Nëse këtë amendament do ta përkrahin edhe landet e opozitës kjo pritet të vendoset të hënën e ardhshme, në një mbledhje të përbashkët të qeverisë federale gjermane me kryeministrat e landeve./DW